Ajax, Antony'yi Manchester United'a satmamakta diretiyor: "Biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, onlar değil"

Hollanda şampiyonu, Erik ten Hag'ın transfer konusundaki ısrarına rağmen yıldızını bırakmak istemiyor.

Ajax teknik direktörü Alfred Schreuder, Antony transferiyle ilgili sorular karşısında Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasını gündeme getirdi.

Geçen sezon Premier Lig'de ilk dördün dışında kalan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmanın dezavantajını transfer piyasasında yaşıyor.

Erik ten Hag Arjantinli savunmacı Lisandro Martinez'i eski takımı Ajax'tan koparmayı başarmıştı, fakat Antony konusunda mutlu sona ulaşması zor gözüküyor.

Antony, Ajax'tan Manchester United'a transfer olacak mı?

ESPN'e konuşan Schreuder, Antony hakkındaki iddialara beklenmedik bir şekilde yanıt verdi.

"Biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, United'ın orada olduğunu sanmıyorum."

"Antony'nin kalmasını istiyorum, satılacağını düşünmüyorum."

"Bugünlerde transfer için absürt paralar konuşuluyor. Ama şimdiden beş-altı önemli oyuncu sattık. Başka oyuncu satmamızı istemiyorum. Finansal olarak iyi durumdayız."

Antony, Ajax'ın elini zorlayabilir mi?

Ajax bir diğer Güney Amerikalı yıldızını United'a kaptırmamaya kararlı, fakat transfer dönemi bitmeden işin rengi değişebilir.

Ajax formasıyla 82 maçta 25 gol atan Antony mental açıdan hazır olmadığını öne sürerek Pazar günü oynanan Sparta Rotterdam maçının kadrosunda yer almadı.

Schreuder, Antony'nin yokluğu hakkında, "Onunla konuştum, kendini %100 hissetmediğini söyledi" açıklamasını yaptı.

Pazartesi günü Liverpool karşısında Premier Lig'de puanla tanışmak isteyen United, 1 Eylül'e dek kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdürecek.