NE OLDU? Manchester United, Antony'nin Ajax'tan 85 milyon Euro karşılığında transfer edildiğini resmi olarak açıkladı.

Forvetin, transfer döneminin sonunda ayrılması, Eredivisie ekibini çok zor durumda bırakırken Ajax, yıldız oyuncunun yerini dolduramadı.

Çünkü, Hollanda ekibinin başka bir transfer yapacak zamanı yoktu.

Antony, Manchester United'a giderken Lisandro Martinez, Sebastien Haller ve Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncular takip etti ve kulübüne astronomik bir ücret kazandırdı.

NE DEDİLER: Kulüp yetkilisi, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada transfer süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Manchester United'ın zamanlaması çok kötüydü. Menajerimizi böyle bir boşlukta bırakmaları bizim için çok zor oldu.

"Gerçekten bizim için kolay bir süreç değildi ve hiç hoş olmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık.

"Hepimiz, çok fazla A takım oyuncusu kaybettiğimizi düşünüyoruz. Tamamen farklı beklentilerle geçen bir yaz transfer dönemini geride bıraktık.

"Alfred'le de bunu konuştuk. Elbette bazı aksaklıklar olduğunu biliyorduk. Ama kimse oyuncularımızın bu kadar büyük paralar karşılığında satın alınacağını tahmin etmemişti."

BÜYÜK RESİM: Ajax, genç oyuncular geliştirmek ve etkileyici rakamlara satmakta ünlü bir kulüp olarak dikkat çekiyor.

Eredivisie ekibi, halen yurt içinde kupalar için savaşmayı başarırken, oyuncu satışlarından toplamda 1,1 milyar Euro'nun üzerinde gelir elde etti.

Antony, antrenör Alfred Schreuder'in öfkelenmesine neden olan son genç yıldızı oldu.

Menajer, kanat oyuncusu Kırmızı Şeytanlar'a katılmak istediğini açıkça belirttikten sonra Brezilyalı futbolcuyu kaybetme konusunda "kızgın" olduğunu itiraf etti.

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