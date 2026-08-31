Ajax anlaşmaya vardı ve forvet oyuncusuna geçici olarak veda etti

Ajax ile FC Kopenhag, Maher Carrizo için kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı. De Telegraaf, Danimarka kulübüne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde bunu pazartesi günü duyurdu. Voetbal International ise pazar günü anlaşmanın yakın olduğunu zaten aktarmıştı.

Viktor Tsygankov, Steven Berghuis ve Oliver Edvardsen’in varlığı nedeniyle sağ kanat pozisyonunda yoğun bir rekabet bulunuyor. Bu nedenle Carrizo’nun başka bir yerde tecrübe kazanmasına izin verildi. Bu arada FC Kopenhag için herhangi bir satın alma opsiyonu kararlaştırılmadı.

Yetenekli hücum oyuncusu, geçen kış Vélez Sarsfield’dan altı milyon euro karşılığında transfer edilmişti. O tarihten bu yana Ajax A takımında sekiz maça çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

Carrizo’nun Ajax ile sözleşmesi 2030 yazına kadar devam ediyor. Ajax, kiralık dönemine rağmen Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı’nda 18 kez forma giyen oyuncunun geleceğinde hâlâ potansiyel görüyor.

Berghuis’in sözleşmesi bu sezonun ardından sona eriyor. Sonrasında Carrizo’nun Ajax’ta kendisini gösterme fırsatı bulması bekleniyor. Kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonunun eklenmemesinin başlıca nedeni de bu.

Bu arada Danimarka’nın önde gelen kulübü, Carrizo’nun maaşının tamamını üstlenecek. Kanat oyuncusu, Danimarka Ligi’nde perşembe günü FC Nordsjaelland’a karşı oynanacak iç saha maçında muhtemelen ilk kez forma giyecek.