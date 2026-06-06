Ajax, aniden büyük bir yıldızı kadrosuna katma şansını yakaladı: "Almanya'ya yakın bir yerde yaşamak istiyor"

De Telegraaf’ın Kick-off podcast’inde Mike Verweij, Ajax’ın hâlâ Marc-André Ter Stegen’i düşündüğünü belirtiyor. Alman kalecinin maaşında büyük bir kesintiye gitmesi gerekecek olsa da, gazeteci onun transfer olasılığının hâlâ mevcut olduğunu düşünüyor.

Ter Stegen, on iki yıldır İspanya'da yaşıyor. Kaleci, 2014 yılında sadece on iki milyon avroya Borussia Mönchengladbach'tan FC Barcelona'ya transfer olmuştu.

Orada uzun süre birinci kaleci ve aynı zamanda kulübün kaptanıydı. Bu sezon, Ajax'ın yeni teknik direktörü Míchel'in çalıştırdığı Girona'ya kiralandı.

Barcelona'da ise artık Joan García kaleyi koruyor. Bu nedenle Ter Stegen, 2028 ortasına kadar süren sözleşmesine rağmen kulüpten ayrılabilir.

34 yaşındaki kalecinin Barcelona'da yıllık yaklaşık 12 milyon euro kazandığı söyleniyor. Bu, Ajax'ın karşılayamayacağı bir rakam. Verweij'e göre, Ter Stegen maaşında kesintiye razı olursa, bu ciddi bir seçenek haline gelir.

Ajax gözlemcisi, Ter Stegen'in buna hazır olma ihtimalinin olduğunu belirtiyor. "Kişisel nedenlerden dolayı Almanya'da veya Almanya yakınlarında yaşamak istiyor" diye açıklıyor.

Ajax'ın kadrosunda şu anda deneyimli bir kaleci olarak sadece Maarten Paes bulunuyor. Vitezslav Jaros ise Liverpool'a geri döndü.