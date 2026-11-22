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Ajax, pazar öğleden sonra Eredivisie'de zorlanmadan galip geldi. Johan Cruijff ArenA'da ADO Den Haag'ı rahat bir oyunla 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle teknik direktör Míchel Sánchez'in takımı, PSV'nin bir puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Ajax'ın ilk 11'inde dikkat çekici bir isim vardı. Marc ter Stegen yerine kaleyi Maarten Paes korudu. İspanyol teknik direktör, maç öncesinde ESPN'e yaptığı açıklamada, "Marc bu hafta bazı sorunlar yaşadı çünkü milli maç arasından şikâyetleriyle döndü. Kendini yüzde yüz iyi hissetmediği yalnızca bir antrenmana katıldı" dedi.

Karşılaşmanın Míchel'in oyuncuları için kolay geçeceği kısa sürede anlaşıldı. ADO çoğunlukla geriye çekilip mümkün olduğunca uzun süre direnmeye çalıştı ancak bu plan üç dakika sonra boşa çıktı.

Oscar Gloukh'un başlattığı hızlı atağın sonunda top Klaassen'in önüne düştü. "Mister 1-0" lakaplı oyuncu, net bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Eredivisie'de teknik direktör olarak dönüşünü tam da Ajax karşısında yapan Maurice Steijn için bu, moral bozucu bir başlangıçtı.

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Ajax, ilk 15 dakika dolmadan farkı ikiye çıkardı. Top, Tolu Arokodare ve Klaassen üzerinden koşu yapan Jorthy Mokio'ya ulaştı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan orta saha oyuncusu, hiç tereddüt etmeden topu sağ alt köşeye bıraktı: 2-0.

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ADO golleri kolayca yedi. Savunma oyuncusu Matteo Waem'in kırmızı kart görmesiyle durum daha da umutsuz hâle geldi. Waem, savunmanın arkasına sarkan Tolu'ya hafifçe müdahale etti; Tolu da kendini çabucak yere bıraktı. Bundan kısa süre önce attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen ADO için bu, ayrıca can sıkıcıydı.

Ajax, devre arasından önce maçın sonucunu belirledi. Lucas Rosa'nın ortasına en hızlı tepkiyi Klaassen verdi ve topu, çaresiz görünen kaleci Kilian Nikiema'nın yanından ağlara gönderdi: 3-0.

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Amsterdam'da ikinci yarıda pek fazla hareketlilik yaşanmadı. Ajax üç puanı garantilemişti ve maç daha çok bir hazırlık karşılaşmasını andırıyordu. Yine de Tolu, Yves Bissouma ve oyuna sonradan giren Steven Berghuis fırsatlar buldu. Berghuis'in vuruşu direğin dışına çarptı.

Ancak maçın son bölümünde Mokio'nun Sekou Sylla ile sert biçimde çarpışması, Ajax'ın galibiyetine gölge düşürdü. Rakibinin sert müdahalesine maruz kalan genç Belçikalı, büyük acı içinde, destek alarak sahadan ayrıldı . Sonraki on dakikada başka bir şey olmadı. Böylece Steijn'in ADO'ya dönüşü hayal kırıklığıyla sonuçlanırken Ajax, Eredivisie'de yeniden ikinci sıraya çıktığı başarılı bir öğleden sonrayı geride bıraktı.