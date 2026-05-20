Ajax'a yeni bir Henderson mu? "Bunun için Jordi Cruijff'in scoutlarından izin almasına gerek yok"

Ajax’ın “yeni” teknik direktörü Jordi Cruijff’i zorlu ve ilginç bir ilk transfer dönemi bekliyor. Amsterdam ekibi, bu yıl VriendenLoterij Eredivisie’de beşinci sırada kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı; bu nedenle yaz aylarında kadroya kaliteli takviye yapılması zorunlu görünüyor. Bu bağlamda sık sık bir isim gündeme geliyor: Daley Blind.

Voetbal International için yazdığı köşe yazısında Hans Kraay junior, eski kaptanın olası dönüşünü ve Jordi Cruijff'in kişiliği ile scoutlarla olan işbirliği etrafındaki tartışmaları ele alıyor. Bu konuda hâlâ tartışılacak çok şey var, özellikle de teknik direktörün tek başına hareket ettiği iddia edildiği için.

"Ajax'ın scoutları Jordi Cruijff'e çok kızgın görünüyor," diye başlıyor Kraay. "Onu, en yakın yardımcısı İspanyol scout Joel Lara ile birlikte tek başına hareket etmekle suçluyorlar."

Bununla birlikte Kraay, özellikle son yıllarda Amsterdam'ın yaptığı transferler göz önüne alındığında, bunun hiç de büyük bir sorun olması gerekmediğini belirtiyor. "Ajax'ta ara sıra birkaç scout'un gözden kaçması bana tamamen mantıklı geliyor. Çünkü son yıllarda ne kadar heyecan verici futbolcuları kadroya kattılar ki?" diye soruyor Kraay.

Ancak Blind'in dönüşü söz konusu olduğunda, Cruijff kendisine yöneltilen bu suçlamalar yüzünden uykusuz geceler geçirmeyecek, diye düşünüyor ESPN analisti. "Ajax'ın yenilenmesine neşeyle devam edecek ve scoutlara Daley Blind hakkında ne düşündüklerini de sormayacak, çünkü son üç yıldır Blind'i çok fazla izlemiş."

Ayrıca, Blind'in Johan Cruijff ArenA'da gelecek yıl tekrar forma giymesi durumunda, onun katma değerinden de emin. "LaLiga'da 101 maçta ilk 11'de yer aldıysan ve hiçbir pozisyonda sorun yaşamadıysan, bunu Ajax'ta da bir yıl daha yapabilmen gerekmez mi?"

"Henderson rolünde gözü kapalı, Jordi'nin bunun için scoutlarından herhangi bir onay almasına gerek yok," diye sonlandırıyor.