Ajax, çarşamba akşamı Kasper Dolberg'in ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığını açıkladı. Bu nedenle büyük olasılıkla bu sezon bir daha forma giyemeyecek. Amsterdam ekibi için kötü durumdaki tek teselli ise 29 yaşındaki forvetin bu sakatlığı Danimarka Milli Takımı'nda yaşaması.

Bunun nedeni tamamen FIFA Kulüp Koruma Programı ile ilgili. Bu, 2012'den bu yana yürürlükte olan bir tür sigorta poliçesi. Bu program sayesinde sakatlanan bir oyuncunun maaşının bir kısmı karşılanabiliyor.

Bir kulüp, ancak sakatlığın milli takımda maç, antrenman, seyahat ya da başka bir faaliyet sırasında yaşanması sonucunda “geçici tam iş göremezlik” durumu söz konusuysa bu haktan yararlanabiliyor.

Bu durumda maaş, FIFA Kulüp Koruma Programı sayesinde sakatlığın yaşanmasından 28 gün sonra, oyuncu yeniden takım antrenmanlarına tamamen dönene ya da bir maçta oynayana kadar karşılanıyor.

Bu arada yalnızca sakatlanan oyuncunun temel maaşı karşılanıyor. Bu da örneğin bonusların kapsam dışında kaldığı, aynı şekilde imaj hakları ya da rehabilitasyon için yapılan sağlık giderlerinin de karşılanmadığı anlamına geliyor.

Gelecek maçlar AJX Eredivisie 15:00 NEC

Buna ek olarak, düzenleme sınırsız da değil. Sakatlanan oyuncunun temel maaşı için günlük en fazla 20.548 avro karşılanıyor, bu da yıllık 7,5 milyon avroya denk geliyor. Dolberg büyük olasılıkla bu sınırın altında kalıyor, bu da Ajax için avantajlı. Danimarkalı oyuncunun muhtemelen yılda üç ila dört milyon avro kazandığı belirtiliyor.

Dolberg, sakatlığını eylül ayının sonunda Danimarka ile yaptığı antrenmanda yaşadı. Ajax'ın bir gün sonra açıkladığı üzere salı günü Kopenhag'da ameliyat edildi.