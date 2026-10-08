Ajax, çarşamba akşamı Kasper Dolberg’in çapraz bağ sakatlığı yaşadığını açıkladı. Bu nedenle büyük olasılıkla bu sezon bir daha forma giyemeyecek. Amsterdam ekibi adına talihsizliğin içindeki tek teselli ise 29 yaşındaki forvetin bu sakatlığı Danimarka Milli Takımı’nda yaşaması.

Bunun nedeni tamamen FIFA Kulüp Koruma Programı ile ilgili. Bu, 2012’den bu yana yürürlükte olan bir tür sigorta poliçesi. Bu program sayesinde sakatlanan bir oyuncunun maaşının bir kısmı karşılanabiliyor.

Bir kulüp bu haktan yalnızca, milli takımdayken maçta, antrenmanda, seyahatte ya da başka bir anda yaşanan bir sakatlık sonucunda “geçici tam iş göremezlik” söz konusuysa yararlanabiliyor.

Bu durumda FIFA Kulüp Koruma Programı sayesinde maaş, sakatlığın yaşanmasından 28 gün sonra, oyuncu yeniden takım antrenmanlarına tamamen dönene ya da bir maçta oynayana kadar karşılanıyor.

Bu arada yalnızca sakatlanan oyuncunun temel maaşı karşılanıyor. Bu da örneğin primlerin kapsam dışında kaldığı, ayrıca imaj hakları ya da rehabilitasyon için yapılan sağlık masraflarının da buna dahil edilmediği anlamına geliyor.

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Buna ek olarak, bu düzenleme sınırsız da değil. Sakatlanan oyuncunun temel maaşından günlük en fazla 20.548 avro karşılanıyor; bu da yıllık 7,5 milyon avroya denk geliyor. Dolberg büyük olasılıkla bu sınırın altında kalıyor, bu da Ajax için avantajlı. Danimarkalı oyuncunun yılda üç ila dört milyon avro kazandığı tahmin ediliyor.

Dolberg, sakatlığını eylül ayının sonunda Danimarka ile yaptığı antrenmanda yaşadı. Ajax’ın bir gün sonra duyurduğuna göre oyuncu salı günü Kopenhag’da ameliyat edildi.