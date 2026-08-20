De Telegraaf’ın perşembe öğleden sonra bildirdiğine göre Tristan Gooijer’in Lommel SK’ye transferi yine gerçekleşmeyebilir. Ajax, 21 yaşındaki savunmacı için Belçika kulübüyle anlaşmaya varmış durumda, ancak Gooijer’in kendisi Lommel’le anlaşamıyor gibi görünüyor.

Bunu Mike Verweij, perşembe günü De Telegraaf adına aktardı. Ajax muhabiri X’te, “Ajax ile Lommel arasında anlaşma var. Ama Gooijer ile kulüp anlaşamıyor gibi görünüyor. Anlaşma bozulmak üzere” diye yazdı.

Bir gün önce Gooijer’in Amsterdam’dan ayrılığı artık sadece an meselesi gibi görünüyordu. Kulüpler o sırada, Lommel’in yaklaşık yarım milyon avro ödeyeceği bonservisli transfer için görüşmelerde zaten oldukça ileri aşamaya gelmişti.

Gooijer’in Ajax ile sözleşmesi 2029’un ortasına kadar devam ediyor ve De Telegraaf’a göre yılda birkaç yüz bin avro kazanıyor. Savunmacının kalıcı ayrılığıyla birlikte teknik direktör Jordi Cruijff, Ajax’ın maaş bütçesinde yeniden yer açmış olacak.

Lommel’de Gooijer, Don-Angelo Konadu ile takım arkadaşı olabilir. City Football Group’un parçası olan Belçika kulübü, 20 yaşındaki hücum oyuncusunu daha önce Ajax’tan kiralamıştı; Gooijer’in ise bonservisiyle transfer olması gerekiyordu.

Ajax şu anda kulübün yeniden transfer piyasasına girebilmesi için oyuncu göndermekle meşgul. Mika Godts 55 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain’e gitti, NEC ise Ahmetcan Kaplan için bonuslar hariç 2,5 milyon avro, en fazla yarım milyon avro da bonus ödeyecek.

Ko Itakura artık Borussia Mönchengladbach yolunda, Josip Sutalo ise Lazio’ya kiralık gitmeye yakın. Owen Wijndal ile Kasper Dolberg de ayrılabilir. Ajax, bununla oluşacak mali alanı sağ stoper, ön libero ve her iki kanada takviye için kullanmak istiyor.