Ajax, Shelbourne karşısında Alman milli futbolcular Marc-André ter Stegen ve Julian Brandt'tan da yararlanabilecek. Bunu, Konferans Ligi üçüncü eleme turu başlamadan bir gün önce Voetbal International duyurdu.

Ter Stegen ve Brandt forma giyebilecek durumda ve perşembe günü Ajax adına doğrudan sahaya çıkabilecek.

Ajax, kendi sahasında Shelbourne'u ağırlayacak. Míchel, İrlanda temsilcisine karşı takımına ciddi bir tecrübe ve kalite katabilecek.

Alman futbolcular çarşamba sabahı Ajax'ın takım antrenmanına katıldı. Paris Saint-Germain'in ciddi şekilde gündeminde yer alan yıldız oyuncu Mika Godts da antrenman sahasındaydı.

Godts, PSG ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı, ancak Fransız ekibi henüz Ajax ile anlaşma sağlayamadı. Jordi Cruijff, 45 milyon euroluk açılış teklifini net bir şekilde reddetti ve iddiaya göre en az 60 milyon euro istiyor.

Ajax ile Shelbourne arasındaki mücadele perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak. Rövanş ise gelecek hafta perşembe günü saat 20.45'te İrlanda'da oynanacak.

Míchel'in ekibi, iki maç sonunda Shelbourne'u elerse, Konferans Ligi lig aşamasına kalmak için oynanacak play-off turunda rakibi FC Noah ya da FC Sion olacak.