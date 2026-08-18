Ajax’a, Godts’un ayrılığının hemen ardından bir kanat oyuncusu önerildi

De Telegraaf’ın salı akşamı aktardığına göre Leon Bailey, Ajax’a önerildi. Teknik direktör Jordi Cruijff bu ihtimali değerlendiriyor ve sol kanat pozisyonu için birden fazla seçeneği açık tutuyor. Arayış, Mika Godts’un Paris Saint-Germain’e ayrılmasının ardından başladı.

Bailey’nin Ajax’ta bir maceraya sıcak baktığı belirtiliyor. Jamaikalı hücum oyuncusunun Aston Villa ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve İngiliz kaynaklara göre kulüp dokuz ya da on milyon euro bonservis bedeline razı.

Ajax, 2016’da 29 yaşındaki Bailey için somut girişimlerde bulunmuştu. Ancak hızlı kanat oyuncusu bir yıl sonra yaklaşık on yedi milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen’e transfer oldu.

Bailey, 2021’de 32 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya transfer oldu. Ajax ile anılan hücum oyuncusu, geçen sezon birkaç ay kiralık olarak AS Roma forması giydi.

Böylece sağ ayağını kullanan oyuncunun Birmingham’daki sözleşmesi bir yıl daha sürüyor; bu da Aston Villa açısından onu şimdi satmayı cazip hale getiriyor. Transfermarkt, Bailey’nin güncel değerini on dört milyon euro olarak tahmin ediyor.

Hull City’nin de Bailey ile ilgilendiği bildiriliyor. Jamaikalı oyuncu, Aston Villa’nın Avrupa Süper Kupası’nda Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. Görünen o ki Unai Emery’nin gelecek sezon için planlarında ona yer yok.

Ajax daha önce Noa Lang’i Hollanda’ya getirmeye çalışmıştı. Ancak Hollanda Milli Takımı oyuncusunun Napoli’den kesin olarak ayrılıp Galatasaray’a gitmeye hazırlandığı görülüyor.