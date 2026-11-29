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Marc ter Stegen, pazar günü De Kuip'te Ajax'ın takım otobüsünden inmedi. Alman kaleci bu nedenle Feyenoord derbisini kaçıracak.

Bu durumda kalede Maarten Paes'in yer alması bekleniyor. Ter Stegen'in milli maç arasından tam olarak dinç dönmemesi üzerine Paes, geçen hafta ADO Den Haag'a karşı 3-0 kazanılan maçta da ilk 11'deydi.

Ter Stegen'in bu kez neden forma giyemeyeceği belli değil. Perşembe günü Ajax'ın Konferans Ligi'nde FC Thun'u 4-0 yendiği maçta kaleyi başarıyla korumuştu.

Ter Stegen, cuma günü yaptığı açıklamada, "Hafif rahatsızlıklarım vardı ama dün gördüğünüz gibi her şey yolunda" demişti.

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Ajax ise duruma ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, Ter Stegen'in cumartesi günkü antrenmandan tam olarak dinç çıkmadığını ve bu nedenle maç kadrosuna alınmamasına karar verildiğini belirtti.

Dolayısıyla onun yerini Paes'in alacağı kesinleşti. Ajax'ın ilk 11'inin tamamını buradan okuyabilirsiniz.