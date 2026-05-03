"Ajax, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Betis'in kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor"

Diario de Sevilla'ya göre Ajax, kadrosunu Pablo García ile güçlendirmek istiyor. Böylece Amsterdam ekibi, 19 yaşındaki İspanyol oyuncuya ilgi duyan kulüplerden biri oldu.

García, bu sezon Real Betis'in A takımında 15 LaLiga maçında forma giydi. Bu maçlarda sadece 378 dakika sahada kaldı. Genç kanat oyuncusu, şu anda Endülüs kulübünün ikinci takımına gönderildi.

Primera Federación'da ise altı maçta beş gol atarak kendine yer buldu. Juan José Ponce, García için sıraya giren başka kulüpler de olduğunu bildirdi. VfB Stuttgart'un da ilgilendiği söyleniyor.

Sevillalı gazeteciye göre Ajax, hem Real Betis'in hem de İspanyol oyuncunun yararına olacak cazip bir teklif sunmaya hazır. García'nın 2029 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var ve sözleşmesinde yaklaşık 30 milyon euroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.

Forvetin piyasa değeri 8 milyon euro. İspanyol basın, nihai fiyatın bu rakamın üzerinde olacağını tahmin ediyor. Ayrıca Betis, transfer gelirinden pay almayı da hedefliyor.

Diario de Sevilla'nın haberine göre, Ajax ve Stuttgart henüz somut bir teklifte bulunmadı. García'nın Ajax'a transfer olması durumunda, gazeteye göre ilk etapta Jong Ajax'a katılacak.