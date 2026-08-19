Ajax, 3 milyon euro alıyor ve Josip Sutalo’yu geçici olarak elden çıkarıyor

Ajax, Josip Sutalo’yu göndermeye çok yakın. İtalyan transfer piyasası uzmanı Gianluca Di Marzio’ya göre kariyerini kiralık olarak Lazio’da sürdürecek.

Di Marzio, salı günü Roma ekibinin ilgisini zaten duyurmuştu. Transfer o tarihten bu yana hız kazandı; zira anlaşma bir gün sonra şimdiden yaklaşıyor.

Ajax, Hırvat stoperi satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Di Marzio’ya göre bu opsiyon, bazı şartların yerine getirilmesi halinde zorunlu hale gelecek.

Lazio ayrıca onu gelecek sezon kiralayabilmek için Ajax’a 3 milyon euro ödeyecek. Bu transferle teknik direktör Jordi Cruijff, maaş bütçesinde yer açıyor.

Salı akşamı, Ajax’ın Ko Itakura’yı 4,5 milyon euro karşılığında Borussia Mönchengladbach’a sattığı ortaya çıktı. Böylece Aaron Bouwman, geriye kalan tek sağ ayaklı stoper oldu.

Sutalo, 2023 yazında dönemin teknik direktörü Sven Mislintat tarafından 22 milyon euro karşılığında Amsterdam’a getirilmişti. Stoper, Hollanda’daki ilk döneminde zorlu bir başlangıç yaşasa da Francesco Farioli yönetiminde toparlandı.

Sutalo, Lazio’da eski takım arkadaşı Kenneth Taylor ile yeniden buluşacak. Taylor, altı ay önce 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.