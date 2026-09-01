Ajax, 28 kez Almanya Milli Takımı forması giymiş tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak üzere

Ajax, transfer döneminin son günlerinde iki bölgede daha kadrosunu güçlendirmeyi umuyor. Algemeen Dagblad'a göre AS Monaco'dan Thilo Kehrer savunma için en önemli aday konumunda. Amsterdam ekibi ayrıca Sunderland forveti Simon Adingra'nın transferine de yakın. Foot Mercato ise pazartesi sabahı, Ajax'ın 2 milyon avroluk kiralama bedeliyle takıma katabileceği Kehrer için kiralık anlaşmaya yakın olduğunu ekledi.

29 yaşındaki Kehrer şu anda AS Monaco ile sözleşmeli ve burada ligin ilk maçlarında yedek kulübesinde oturmakla yetinmek zorunda kaldı. Ajax, Almanya Milli Takımı'nda 28 kez forma giyen oyuncu için Fransız kulübüyle kiralık formülü üzerine olumlu görüşmeler yürütüyor.

Fransa'da Foot Mercato, Ajax'ın AS Monaco ile kiralık anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Amsterdam ekibi, Kehrer'i satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kadrosuna katmak için 2 milyon avro ödeyecek.

Teknik direktör Míchel Sánchez, özellikle stoper hattında ekstra seçenekler istiyor. İspanyol teknik adamın şu anda elinde 19 yaşındaki Aaron Bouwman dışında sağ ayaklı sadece bir stoper bulunuyor.

Kehrer hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabiliyor ve ayrıca önemli bir tecrübeyi de beraberinde getiriyor. Alman futbolcu, VfB Stuttgart ve Schalke 04 altyapılarında yetişti, ardından Paris Saint-Germain'e transfer yaptı.

Kehrer, 2022'de West Ham United'a transfer oldu. İki yıl sonra ise önce kiralık olarak Monaco'ya gitti. Fransız kulübü daha sonra onun bonservisini aldı. Kehrer, kariyeri boyunca Almanya Milli Takımı formasını da 28 kez giydi.

Ajax, Kehrer'in yanı sıra Simon Adingra'nın transferi için de yoğun mesai harcıyor. Sunderland'in 24 yaşındaki kanat oyuncusunun geçici olarak Amsterdam'a gelmesi ve Mika Godts'un Paris Saint-Germain'e gitmesinin ardından sol kanatta oluşan boşluğu doldurması gerekiyor.

İngiliz medyası pazartesi akşamı Adingra için kiralık anlaşmanın tamamen tamamlandığını bildirmişti. Ajax, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Noa Lang ile de ilgilendi, ancak kanat oyuncusu Amsterdam ekibi için mali açıdan ulaşılabilir olmadı.

Adingra da son altı ayı Monaco'da geçirdi; Fransız ekibi onu Sunderland'den kiralamıştı. Fildişi Sahilli milli oyuncu, geçen yıl 25 milyon avro karşılığında Brighton & Hove Albion'dan İngiliz kulübüne transfer oldu ve daha önce Right to Dream Academy ile FC Nordsjaelland üzerinden, eski Ajaxlı Mohammed Kudus ile aynı yolu izleyerek Avrupa'ya gelmişti.