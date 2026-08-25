Ajax, Hollanda Ligi'nin zirvesine geri dönmek ve bir kez daha şampiyonluğa ulaşmakta kararlı. Geçmişte 36 kez Eredivisie şampiyonluğu yaşamış olabilirler, ancak 2022'den bu yana yeniden zirveye çıkamadılar ve son üç sezonun ikisinde ligi 5. sırada tamamladılar.

Eski Girona teknik direktörü Michel, Amsterdam ekibinin son 12 ayda son derece çalkantılı bir dönem geçirmesinin ardından Ajax'ın başına getirildi. Bu süreçte üç teknik adam, John Heitinga, Fred Grim ve Oscar Garcia, göreve gelip ayrıldı. Kadroda Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt ve Marc-André ter Stegen gibi yıldız isimler bulunurken, yeni teknik patron bu sezon olumlu performanslar görmeyi umacaktır.

Son dönemde sonuçlar her zaman Ajax'ın lehine gitmemiş olabilir, ancak 50.000'i aşkın büyük kalabalıkların yarattığı tüyleri diken diken eden atmosfer Johan Cruyff Arena'da her zaman garantidir. Ajax'ın sunduğu her şeyi yerinde yaşamak için maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

GOAL, yaklaşan Ajax maçları için koltuklarınızı nasıl alabileceğinize dair, biletlerin nereden satın alınacağı, ne kadar tuttuğu ve daha fazlası dahil olmak üzere en güncel bilgileri sizin için derledi.

Yaklaşan Ajax maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 27 Ağustos Per, (20.00) UECL Playoff: Ajax - FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biletler 30 Ağustos Paz, (16.45) Telstar - Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Biletler 5 Eylül Cmt, (20.00) Ajax - PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biletler 12 Eylül Cmt, (20.00) Fortuna Sittard - Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Biletler 15 Eylül Sal, (20.00) Ajax - Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biletler 19 Eylül Cmt, (20.00) Ajax - Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biletler 10 Ekim Cmt, (21.00) Ajax - NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Biletler 18 Ekim Paz, (16.45) Groningen - Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Biletler 25 Ekim Paz, (16.45) Sparta Rotterdam - Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Biletler

Ajax bileti nasıl alınır?

Resmi Ajax maç biletleri, Official Ajax Ticketshop üzerinden çevrim içi olarak veya kulübün entegre Official Ajax Resale Platform'u aracılığıyla satın alınabilir.

Satın alma işlemi öncesinde Official Ajax App'i indirmeniz ya da kulüp sitesini ziyaret ederek bir 'My Ajax' hesabı oluşturmanız gerekir. Uluslararası taraftarlar, uygulama üzerinden otomatik bir sistem (Mitek) kullanarak geçerli bir pasaport veya kimlik kartını taratıp kimliklerini doğrulamak zorundadır.

Talebin yüksek olduğu maçlar nadiren genel satışa çıkar. Biletleri erkenden garanti altına almak için taraftarlar, Ajax Supporters Association üyeliği veya dijital Club Card'ı doğrudan hesapları üzerinden satın alabilir.

Ajax genellikle biletleri, öncelik kademesine göre kademeli ve kronolojik satış pencereleriyle, çoğunlukla ilgili tarihlerde Orta Avrupa Saati ile 10.00'dan itibaren satışa sunar:

Tipik satış takvimi Öncelik kademesi 1. Gün (en erken öncelik) Kombine sahipleri 2. Gün Supporters Association üyeleri 3. Gün Club Card sahipleri 4. Gün (bilet kalması halinde) Genel satış (doğrulanmış hesaplar)

Buna ek olarak taraftarlar, Ajax maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olup, son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Ajax biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden doğrudan satın alınan resmi Ajax maç biletleri, kısa kenar tribünlerinde genellikle €25-€35 arasında başlar; rakibin profiline ve maç kategorisine bağlı olarak uzun kenardaki premium konumlarda €50-€100+ seviyesine kadar çıkar.

Johan Cruijff ArenA'daki bilet düzeni, stadyumun dört coğrafi tribünü etrafında yapılandırılmış üç ana fiyat kategorisine ayrılır:

Bilet kategorisi Stadyumdaki konum Resmi başlangıç fiyat aralığı Kategori 1 Alt uzun kenar (Doğu ve Batı tribünleri) €50-€100+ Kategori 2 Üst uzun kenar (Doğu ve Batı tribünleri) €40-€75 Kategori 3 Alt ve üst kısa kenar (Kuzey ve Güney tribünleri) €25–€35

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Johan Cruijff Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Amsterdam'ın Zuidoost bölgesinde yer alan Johan Cruijff ArenA, 55.865 kapasitesiyle dünya çapında bir spor ve eğlence mekânı, ayrıca Ajax ile Hollanda Milli Futbol Takımı'nın ikonik iç saha stadıdır.

1980'lerin ortasında Amsterdam, 1992 Yaz Olimpiyatları adaylığını güçlendirmek için yeni bir stadyum tasarladı. Barcelona ihaleyi kazanınca şehir, planları son derece modern çok amaçlı bir tesise dönüştürdü.

Ajax'ın da acilen yeni bir yuvaya ihtiyacı vardı. Çok sevilen ancak küçük kapasitesiyle dikkat çeken stadyumları De Meer, en fazla 19.000 seyirci alabiliyordu ve bu da kulübü büyük Avrupa maçlarını eski Olimpiyat Stadı'nda oynamaya zorluyordu.

1996'da Kraliçe Beatrix yeni stadı Amsterdam ArenA adıyla resmen açtı. Açılış maçında Ajax, İtalyan devi AC Milan ile karşılaştı. 2018'de stat, 2016'da hayatını kaybeden efsanevi Ajax ve Hollandalı futbolcuya saygı amacıyla resmen Johan Cruijff ArenA olarak yeniden adlandırıldı.

Johan Cruijff ArenA'da düzenlenen tarihi etkinlikler:

Futbol şölenleri: Amsterdam'daki tesis, 1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne (Real Madrid 1-0 Juventus) ve 2013 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne (Chelsea 2-1 Benfica) ev sahipliği yaptı; ayrıca UEFA Euro 2000 ve Euro 2020 sırasında da birçok maça sahne oldu.

Tina Turner'ın vaftizi: Ajax henüz yepyeni stadyumda bir lig maçına bile çıkmadan önce, pop ikonu Tina Turner burada art arda kapalı gişe üç konser verdi ve 150.000'den fazla taraftarı çekti.

Küresel mega yıldızlar: Stat, Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift ve Coldplay'in unutulmaz gösterilerine ev sahipliği yaparak Avrupa'nın önde gelen konser duraklarından biri konumunda.

Amerikan futbolu ve dövüş sporları: 1997-2007 arasında stat, NFL Europe ekibi Amsterdam Admirals'ın iç saha stadıydı; ayrıca sık sık dev uluslararası kickboks etkinliklerine ev sahipliği yapacak şekilde dönüştürülüyor.

Dik tribünler: Tribünler Avrupa futbolunun en dikleri arasında yer alıyor; ikinci kat, taraftarları sahaya mümkün olduğunca yakın tutmak için baş döndürücü 37 derecelik bir açıyla konumlanıyor.

Ajax rekorları ve istatistikleri

Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax), tarihsel olarak Hollanda'nın en başarılı futbol kulübü ve küresel futbol tarihinin kültürel açıdan en etkili takımlarından biri olarak öne çıkıyor.

1900 yılında kurulan kulüp, devrim niteliğindeki 'Total Football' felsefesinin öncüsü oldu ve dünya çapında ünlü bir altyapı akademisi oluşturdu.

Kulüp başarıları ve kupa öne çıkanları

Eredivisie (Hollanda Şampiyonluğu) : 36 şampiyonluk

KNVB Cup (Hollanda Kupası) : 20 şampiyonluk

UEFA Şampiyonlar Ligi / Avrupa Kupası : 4 şampiyonluk (1971, 1972, 1973 ve 1995)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası : 1 şampiyonluk (1992)

Avrupa Kupa Galipleri Kupası : 1 şampiyonluk (1987)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

En fazla gol atanlar: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Grand Slam

Ajax, üç büyük tarihsel UEFA kulüp organizasyonunun tamamını kazanan yalnızca beş kulüpten biri. Diğerleri ise Juventus, Bayern Münih, Manchester United ve Chelsea. Söz konusu kupalar Şampiyonlar Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası.

Savunma duvarı

Martin Jol yönetimindeki 2009-10 sezonunda Ajax, iç sahada sezon boyunca yalnızca 4 gol yiyerek Eredivisie rekoru kırdı; aynı sezon ligde toplam 106 gol attı.

14 numaranın emekliye ayrılması

Ajax, Johan Cruyff'un yeri doldurulamaz mirasını onurlandırmak için 14 numaralı formayı 2007'de kalıcı olarak emekliye ayırdı.



