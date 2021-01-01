Ajax 2-2 PSV: Zirvede kazanan yok

Eredivisie'ın 15. haftasında PSV, Ajax karşısında iki farklı üstünlüğünü korumayı başaramadı.

Eredivisie'da bir puan farkla ilk iki sırayı paylaşan ve Eindhoven'ın mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Maça hızlı başlayan PSV, ismi bir dönem ile de anılan Eran Zahavi'nin 2 ve 21. dakikakalarda attığı gollerle 0 öne geçti. Ajax, 40'ıncı dakikada Quincy Promes ile farkı bire indirdi ve ilk 45 dakika 2-1 sona erdi.

Ajax, ikinci yarıda 65. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği sağladı. Bu golün asistini, West Ham'dan transfer edilen ve 22.5 milyon euro'luk bedeliyle Ajax tarihinin en pahalı oyuncusu olan Sebatien Haller yaptı. 26 yaşındaki Fransız oyuncu, böylece Premier Lig'de 48 maçta ulaştığı asist sayısına Ajax forması ile sahada olduğu ilk 45 dakikada ulaştı.

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Ajax, bu beraberlikle puanını 35'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. PSV de 34 puana ulaşarak liderin en yakın takipçisi olmaya devam etti.