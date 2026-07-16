Ajax, 10 milyon avroluk transfer anlaşmasıyla transfer piyasasında bir sonraki büyük hamlesini yapmak istiyor

Ajax ve Club Brugge, Noah Adedeji-Sternberg için yoğun bir rekabet içinde. Florian Plettenberg’in bildirdiğine göre, KRC Genk’in 21 yaşındaki kanat forvetinin transfer bedeli on milyon avro olacak.

Ajax ve Brugge şu anda Adedeji-Sternberg'i kadrolarına katmak için "baskı yapıyor", ancak Alman transfer piyasası uzmanına göre forvetle ilgilenen başka kulüpler de var.

Anvers doğumlu oyuncu, henüz genç yaşta Bayer Leverkusen tarafından Almanya’ya transfer edilmişti. Ardından Borussia Mönchengladbach’a geçiş yaptı.

2023 yılında Genk, gelecek vaat eden forveti memleketine geri getirdi. Kulüp, o dönemde oyuncuyu transfer etmek için bir milyon euro ödedi.

Belçika genç milli takımında altı kez forma giyen oyuncu, şu ana kadar Genk formasıyla 79 maça çıktı. Altı gol attı ve altı asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon bir kas sakatlığıyla boğuştu ve çoğu zaman yedek olarak sadece birkaç dakika sahada kalabildi.