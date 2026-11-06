Ajan Jude! Bellingham, Real Madrid'in Manchester United'ın harika çocuğu JJ Gabriel'i transfer etme yarışında Barcelona ve PSG'yi geride bırakmasına nasıl yardımcı oldu?

Real Madrid, dünya futbolunun en çok rağbet gören genç oyuncularından birini transfer etmeye yaklaşıyor. Bu yarışta ibreyi kendi lehine çeviren Jude Bellingham'a da teşekkür borçlu. İspanyol devi, Manchester United'ın genç yeteneği JJ Gabriel için çok sayıda üst düzey kulübün yer aldığı yarışta açık biçimde favori konumuna yükseldi.

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Avrupa’nın devlerini geride bırakıp büyük yeteneği kazanmak

Gabriel, Manchester United’dan ayrılmak istediğini bildirdikten sonra Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden yoğun ilgi gördü. Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Barcelona, 16 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yaptı. Barcelona anlaşma sağlamak için özellikle istekliydi.

Ancak Gabriel’i transfer etmek isteyen diğer kulüplere, genç oyuncunun Madrid’i tercih ettiği bildirildi. TEAMtalk’a göre Bellingham’ın temsilcileri, Gabriel’in ekibiyle iletişime geçerek Bernabeu’nun onun gelişimi için ideal ortam olduğunu anlattı. İngiliz yıldızın ekibinden saha dışında gelen bu kritik destek, transfer yarışını fiilen sona erdirdi.

Yol haritası ortaya kondu

Bellingham’ın etkisinin yanı sıra Real Madrid yönetimi de sportif planını eksiksiz biçimde sundu. İspanyol devi, genç oyuncunun ekibine kariyer takvimine özel olarak hazırlanmış, son derece ayrıntılı ve yapılandırılmış bir gelişim programı sundu.

Öneride, ilk olarak kulübün altyapısında bir uyum dönemi öngörülüyor. Bu aşamanın ardından Gabriel’in Castilla’ya yükselerek alt liglerde önemli maç deneyimi kazanması planlanıyor.

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Madrid’in sunduğu planın son aşaması ise A takıma tam geçişi hedefliyor. Bu somut ve açık yol haritası, genç oyuncuyu kendisine ilgi gösteren diğer büyük kulüpleri geri çevirmeye ikna etti.

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Belirleyici sportif plan

A takımda oynama yolunun net biçimde ortaya konması, yükselen yetenekler için büyük önem taşıyor. Gelişiminin kritik bir dönemindeki Gabriel açısından, gideceği kulübün ilerleyişini nasıl yöneteceğini tam olarak bilmek belirleyiciydi.

Madrid’in bu aşamalı süreci açıkça anlatabilmesi, Bellingham’ın kurduğu bağlantı kadar etkili oldu. Real Madrid, bir yıldızın desteğini net bir sportif vizyonla birleştirerek rakiplerini rahatlıkla geride bıraktı.

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Evrak işlemleri bekleniyor

Sözlü taahhütlere ve Madrid’in transfer yarışını kazanmasına rağmen anlaşma henüz resmiyet kazanmadı. İlgili tarafların transferi tamamlamak için gerekli evrak işlemlerini sonuçlandırması gerekiyor. İmzalar atıldıktan sonra Gabriel, altyapı kademelerindeki planlı yükselişine başlamak üzere İspanya’ya gidecek.