Ajax - Juventus maçının ardından 140'tan fazla taraftar tutuklandı

Ajax - Juventus maçının ardından İtalyan ve Hollandalı birçok taraftar gözaltına alındı.

3 Nisan Çarşamba günü Amsterdam Arsena'da ve , Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geldi. 1-1 berabere sonuçlanan maçın öncesinde, İtalyan ve Hollandalı taraftarlar arasında büyük bir kavga çıktı.

Maçın ardından yerel polis, 140'tan fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Juventus ve Ajax taraftarının maç önü kavgası, sosyal medyada video ve fotoğraflarla paylaşıldı.

Maçın ardından bir bildiri yayınlayan Amsterdam polisi, olayı şöyle aktardı:

"İtalyan taraftarların çoğunlukta olduğu 2 grup tutuklandı. 46 kişilik ilk grup metroda, 61 kişilik diğer grup ise stadyumda yakalandı. Bu gruplarda silah ve meşale de bulunuyordu. Stadyum çevresindeki holiganlara ise biber gazı ve tazyikli su arabalarının yanı sıra atlı polislerle müdahale edildi. Burada da 30'dan fazla kişi yakalandı."

İtalya İçişleri Bakanuı Matteo Salvini, olayın ardından üzüntüsünü belirterek şu sözleri söyledi: "Futbol, çok güzel bir spor. Ancak yalnızca olay çıkarmayan temiz yüzlü insanlar içinde olduğu zaman güzel oluyor."