Cezayirli Rayan Ait-Nouri'nin Manchester City'de kalmasının zorlaştığına dair işaretler giderek artıyor. Bu sezon forma şansı azalan oyuncu, maç öncesi hazırlık antrenmanlarına katılmasına rağmen Fulham karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı. Bu gelişme, ara transfer dönemi yaklaşırken oyuncunun geleceğini yeniden gündeme getirdi.

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İtalyan teknik direktör Enzo Maresca, cumartesi günü 1-1 sona eren Fulham maçında Ait-Nouri'yi kadroya almama kararı verdi. 25 yaşındaki sol bek, karşılaşma öncesinde takım arkadaşlarıyla birlikte son antrenmana çıkmasına rağmen kadroda yer almadı. Bu yeni karar, oyuncunun teknik ekibin planlarındaki sınırlı rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Maresca, sol bekte maça Nico O'Reilly ile başladı, ikinci yarıda ise 21 yaşındaki İngiliz oyuncunun yerine Hırvat Joško Gvardiol'ü oyuna sürdü.

Kadro dışı kalması, Cezayirli oyuncunun Premier Lig'den uzak kaldığı sürecin yeni bir halkası oldu. Ait-Nouri bu sezon ligde henüz hiç forma giymedi. Oyuncu, ikisi Lig Kupası'nda ve ikisi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam dört maçta 168 dakika süre aldı.

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Sınırlı süre almasına rağmen Ait-Nouri, oynadığı dakikalarda üç asist yapmayı başardı. Bu performans, oyuncunun durumunu takip etmeye başlayan Juventus'un dikkatini çekti. İtalyan ekibi, önümüzdeki ocak ayında ara transfer dönemi açıldığında oyuncu için harekete geçmeyi değerlendiriyor.

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İtalyan kulübü, teknik direktörü Luciano Spalletti'ye ek seçenekler sunmak ve takımın teknik kalitesini yükseltmek amacıyla kadrosunu birkaç transferle güçlendirmeyi planlıyor. Kulübün öncelikleri arasında fiziksel açıdan güçlü bir santrfor ile son üçte birlik bölümde katkı sağlayabilecek ve düzenli oynamasına imkân tanıyacak fiziksel donanıma sahip hücumcu bir bek bulunuyor.

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" Calciomercato " sitesinin haberine göre Ait-Nouri, büyük Avrupa organizasyonlarındaki tecrübesi ve hücum organizasyonlarına ve pozisyon üretimine katkı sağlayabilmesi sayesinde Juventus'ta destek görüyor. Ancak Manchester City'nin oyuncuyu kiralamak yerine bonservisiyle satarak gelir elde etmekte ısrar etmesi, transferin tamamlanmasını zorlaştırıyor.

Juventus ise oyuncunun ortam değiştirme ve yeniden eski konumuna kavuşmak için yeni bir fırsat arama isteğine dayanarak Cezayirli beki satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı tercih ediyor.

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İtalyan sitesinin aktardığına göre Torino, Ait-Nouri'nin olumlu baktığı bir adres. Oyuncu, son günlerde çevresini temasları değerlendirmekle görevlendirdi. İtalyan kulübü de transferin olasılığını yoklamak için yakında harekete geçmeye hazırlanıyor.

Juventus'un ilgisi yalnızca Ait-Nouri ile sınırlı değil. Alternatifler listesinde, Hans Flick'in tercih sıralamasında gerilemesinin ardından Barcelona'dan ayrılmak isteyen Alejandro Balde, ligde beş, Lig Kupası'nda iki maça çıkmasına rağmen Roberto De Zerbi'nin fikirlerine uyum sağlayamayan Tottenham oyuncusu Destiny Udogie ve Serie A'da altı gol pası veren Juan Miranda da yer alıyor.

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Bu isimler arasında Ait-Nouri'nin geleceği, Manchester City'nin transferin formülüne ilişkin tutumuna bağlı. Oyuncunun önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılacağına dair işaretler ise giderek artıyor.

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