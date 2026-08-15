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FBL-AFR-2017-MAR-LBAAFP

Çeviri:

Ailevi nedenlerden dolayı: Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Badou Zaki hakkında yeni açıklama

Ürdün
Fas
B. Zaki
Asian Cup
Ürdün
Fas

Hikaye nedir?

Ürdün Futbol Federasyonu, Faslı teknik direktör Badou Zaki'yi Ürdün A Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak, önümüzdeki perşembe günü federasyon merkezinde düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtmaya hazırlanıyor. Böylece Zaki, Ürdün Millî Takımı ile görevine resmen başlamış olacak.

Ürdün Federasyonu'na göre toplantı, akredite basın mensuplarının katılımıyla öğlen saat on ikide başlayacak. Toplantıda Zaki resmen tanıtılacak, ayrıca önümüzdeki sürecin ana hatları ile millî takımı bekleyen müsabakalara yönelik planlar da ele alınacak.

Ürdün Federasyonu, önümüzdeki müsabakalara, başta Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan 2027 Asya Kupası finallerine hazırlık kapsamında, millî takımı çalıştırması için Zaki ile bir yıllık anlaşma yaptığını ve tarafların mutabakatıyla sözleşmenin uzatılabileceğini açıklamıştı.

Faslı teknik direktörün tanıtımı, daha önce Ürdün'e belirlenen tarihte gelmesini engelleyen ani bir ailevi durum nedeniyle ertelenmişti. Ardından federasyon, toplantının düzenlenmesi ve Zaki'nin Ürdün Millî Takımı ile görevine başlamasının resmen duyurulması için yeni bir tarih belirledi.

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