Hollanda ekibi Feyenoord'un teknik müdürü Davy Rigo, Cezayirli Anis Hadj Moussa'nın geçen yaz transfer döneminde Al Ittihad'a transferi için yürütülen müzakerelerin çarpıcı detaylarını açıkladı. Rigo, Suudi kulübün transferi bitirme girişimlerinin, oyuncunun ayrılığına karşı tavrını korumasından ötürü maruz kaldığı baskılar ve kişisel tehditlerle dolu bir krize dönüştüğünü vurguladı.

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Al Ittihad, Fransız Moussa Diaby'nin Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transfer olmasının ardından sağ kanadı güçlendirmek için Hadj Moussa'yı seçenekleri arasına almış ve 2026 yaz transfer döneminin son günlerinde Feyenoord ile anlaşmaya varmaya çalışmıştı. Ancak teklifin değeri yükselmesine rağmen müzakereler sonuca ulaşmadı.

40 milyon euro yetmedi!

Rigo, Hollanda gazetesi "fcupdate.nl"nin aktardığı açıklamalarında söz konusu müzakerelerin detaylarını hatırlattı. Feyenoord'un Cezayirli kanat oyuncusu için önce 30 milyon euroluk bir teklif aldığını, ardından Al Ittihad'ın Hollanda kulübünü ikna etmek amacıyla teklifini yaklaşık 40 milyona çıkardığını belirtti.

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Feyenoord'un teknik müdürü şunları söyledi: "Son anda Suudi Arabistan'dan bir kulüp büyük bir teklifle geldi ve bizi kabul etmeye, transferi tamamlamaya zorlamak için farklı taraflardan baskıya maruz kaldık."

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Ancak mesele transfer bedeli konusundaki anlaşmazlıkla sınırlı kalmadı. Rigo, transfere karşı tutumu nedeniyle benzeri görülmemiş baskılara maruz kaldığını, bunun aile üyelerine yönelik tehditler içeren mesajlar almaya kadar vardığını açıkladı.

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Rigo şöyle devam etti: "Sürekli telefonlar ve tacizler aldığınızda, hatta ailenizle ilgili mesajlar size ulaştığında, bu sizi kesinlikle etkiliyor. Belçika'da çalıştığım dönemde daha önce böyle bir şey yaşamamıştım."

Krizi ilk taksit patlattı

Rigo, Feyenoord'un reddinin yalnızca önemli hücum oyuncularından birini kadroda tutma isteğiyle ilgili olmadığını açıkladı. Özellikle Hollanda kulübünün kendi transfer dönemini tamamlamış olmasının yanı sıra, kararın transfer bedelinin ödeme şekli ve Al Ittihad'ın sunduğu mali güvencelerle de bağlantılı olduğunu vurguladı.

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Suudi kulübünün önerdiği ilk taksitin toplam transfer bedelinin yüzde 10'unu geçmediğini, Feyenoord'un ise kalan ödemeleri güvence altına almak için talep ettiği banka teminatlarını alamadığını belirten Rigo, bunun yönetimin ret tavrında ısrar etmesine yol açtığını söyledi.

Rigo bu konuda şunları söyledi: "Kendi transfer döneminizi kapattıktan sonra önemli bir oyuncuyu satmak istemediğiniz gerçeği bir yana, hiçbir banka teminatı almadık."

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Bu teminatların olmayışının müzakerelerdeki tavrını netleştirdiğini anlatan Rigo, şöyle ekledi: "Bu durum konuyu kolayca geride bırakmamı sağladı ve 48 saat sonra her şey bitti."

Hadj Moussa 2030'a kadar devam ediyor

Böylece Anis Hadj Moussa, Al Ittihad'ın onu kadrosuna katma girişimlerine rağmen Feyenoord'da kaldı. Müzakerelerin son anda tıkanmasının ardından Suudi kulübü oyuncuyla anlaşma fikrini erteledi.

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24 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun Feyenoord ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 28 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncunun geleceği, özellikle Suudi kulübün önceki girişiminin detaylarının ortaya çıkmasının ardından transfer piyasasında ilgi odağı olmaya devam ediyor.