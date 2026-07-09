İki haftalık sessizlik ve ortadan kayboluşun ardından, Güney Kore’nin eski teknik direktörü Hong Myung-bo nihayet sessizliğini bozdu ve halkından özür diledi; 2026 Dünya Kupası’ndan utanç verici bir şekilde elenmesinin ardından aldığı ölüm tehditlerinden ailesini korumak için Amerika’ya ani bir şekilde gittiğini açıkladı.

Güney Koreli teknik direktör Hong Myung-bo, ülkesinin taraftarlarına açık bir özür dilediği resmi bir açıklama yayınladı ve milli takımın üç maçta sadece bir galibiyet alarak grup aşamasından elenmesinin ardından “bu sonucun tüm sorumluluğunu” üstlendi.

Son turda Güney Afrika’ya karşı alınan şok yenilgi, milli takımın son damlası oldu ve Kore sokaklarında eşi benzeri görülmemiş bir öfke dalgasını ateşledi; bu öfkenin okları doğrudan teknik direktöre yöneldi.

Hong açıklamasında şunları söyledi: “Kore futbolunu seven ve destekleyen tüm vatandaşlardan içtenlikle özür dilerim. Dünya Kupası’nda ulusun beklediği sonuçları elde edemedim. Bir teknik direktör olarak bu sorumluluğu tüm ağırlığıyla üstleniyorum ve bir kez daha en içten özürlerimi sunuyorum.”

Hong, son iki hafta boyunca sessiz kalmasının kasıtlı olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: “Milli takımın sonuçlarının sadece benim üstlenmem gereken bir yük olduğunu düşünüyordum, bu yüzden durumumu kamuoyuyla paylaşamadım.”

Ancak aynı zamanda, “yanlış bilgiler sanki gerçekmiş gibi yayılmaya başladığında ve bunlara asılsız söylentiler de eklendiğinde” sessiz kalmanın artık mümkün olmadığını belirtti.

Hong’un açıklamasındaki en önemli nokta, bir hafta önce Güney Kore’den ABD’ye gitme nedenini ortaya koymasıydı; bu adım o zamanlar sorumluluktan kaçmak olarak yorumlanmıştı. Hong bu konuda şunları söyledi: "Kararım, sonuçlardan kaçmak değildi. Bana ve aileme yönelik ölüm tehditleri vardı, ayrıca kişisel güvenliğimizle ilgili endişeler de vardı. Ailenin reisi olarak onları korumak zorundaydım."

Teknik direktör, açıklamasının sonunda hesap vermeye tamamen hazır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Eğer bir parlamento oturumu düzenlenirse, bu platformun Dünya Kupası sonuçlarını açıklamak için uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Tüm sorumluluğu üstleneceğim, bildiklerim kadarıyla gerçekleri kamuoyuna sunacağım ve hiçbir sorudan kaçınmayacağım.”

Hong Myung-bo’nun açıklaması spekülasyonlara son veriyor, ancak Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının sportif bir yenilgiden kamuoyu meselesine dönüşmesinin ardından, Kore futbolunda yeni bir hesaplaşma döneminin kapılarını aralıyor.