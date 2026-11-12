Tottenham Hotspur’un hücum oyuncusu Xavi Simons, nisan ayından bu yana sahalardan uzak kalmasına neden olan ciddi diz sakatlığının yarattığı ağır psikolojik yükü anlattı. Hollanda millî futbolcusu, takım arkadaşları geçen sezonun sonunda zorlu bir küme düşmeme mücadelesi verirken gözlerden uzak, karanlık anlar yaşadığını itiraf etti.

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Wolverhampton Wanderers maçındaki sakatlığın ardından planlanandan hızlı ilerliyor

23 yaşındaki futbolcu, 25 Nisan'da Wolverhampton Wanderers karşısında alınan 1-0'lık galibiyette ön çapraz bağ (ACL) kopması yaşadı. Bu ağır sakatlık, Tottenham'ın geçen sezonki son dört maçında forma giymesine engel olurken ülkesi adına yazın düzenlenen Dünya Kupası'na katılma fırsatını da elinden aldı.

Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski genç yeteneği, Tottenham'ın Premier League'de kalma mücadelesini kenardan izlemek zorunda kaldı. Roberto De Zerbi yönetimindeki kuzey Londra ekibi, sonunda ligde kalmayı başardı.

Standart iyileşme süresi dokuz ay olsa da Simons'un toparlanma süreci beklenenden hızlı ilerledi. Kasım ayının ilerleyen günlerinde rehabilitasyon programının üçüncü aşamasına geçmesi ve merakla beklenen grup çalışmalarına dönmesi öngörülüyor.

Gözyaşları, kitaplar ve zihinsel mücadele

30 Ekim'de Oxford Union'da konuşan Simons, ruh sağlığı konusunda yaşadığı zorlukları açıkça anlattı. Hollandalı futbolcu, takım arkadaşları küme düşmemek için mücadele ederken onlara yardım edemeden izlemek zorunda kalmanın yarattığı yoğun hayal kırıklığını dile getirdi.

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“Sezonun geri kalanını hastane yatağımdan izlemek zorunda kaldım ve söyleyeyim, hiç kolay değildi,” dedi. “Hiçbir şeyi kontrol edemiyormuş gibi hissediyordum. Katkı sağlayıp yardım edemediğim için öfkeliydim. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Neyse ki takım arkadaşlarım gerekeni yaptı.”

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Simons, psikolojik zorlukların fiziksel engeller kadar çetin olduğunu kabul etti: “Zihinsel sağlık, fiziksel sağlık kadar önemli. Geceleri kötü anlar yaşadım; ne kadar kötü olduğunu ailem bile bilmiyor. Ağladım, Tottenham'a ve millî takımıma katkı sağlamayı çok istedim. Sonuçta mesele dengeyi bulmak. İyi bir ruh sağlığının önemini hafife alamazsınız. Beyniniz iyi çalışmıyorsa vücudunuz da iyi çalışmaz.”

Yalnızlıkla başa çıkmak için öğrenmeye yöneldi: “Kitaplar okudum, belirli konulardaki bilgimi artırdım. Daha fazla bilgi edinmek, zihnimi çalıştırmak istedim. Zihnimin sakinleşmesini istedim. Bu, her gün spor salonuna gitmek kadar önemliydi.”

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Her gün sınırlarını zorluyor

Sahalara dönüşe yaklaşan Simons, rehabilitasyonunu aralıksız sürdürüyor. Aynı etkinlikteki soru-cevap bölümünde, güçlü bir şekilde dönebilmek için vücudunu ne kadar zorladığını anlattı.

“Dizimin iyi hissettirmesi gerekiyor. Kendimi güçlü hissetmeliyim,” diyen hücum oyuncusu şöyle devam etti: “Şu anda planlandığı gibi ilerliyorum, her gün güçleniyorum. Sayısız saat çalışıyorum. Bu yolculuğun tamamında yanımda olan harika bir ekibim var. Herkesin programı farklı.

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“Herkesin süreci farklı. Ben eve geldiğimde, her gün kendimi sınırlarımın sonuna kadar zorladığım için yalnızca ‘Artık bacaklarımı hareket ettiremiyorum’ diye düşünmek istiyorum. Yorgun hissetmek istiyorum. Ancak o zaman dinlenmeme izin veriyorum. Süreç boyunca yaklaşımım bu oldu.”

Ocak ayından önce Premier League'e dönebilir mi?

Simons'un mevcut millî aranın ardından A takımla antrenmanlara yeniden katılması bekleniyor. İyileşme sürecinin yalnızca yedinci ayında temaslı antrenmanlara geçmesi, yoğun kış fikstürü öncesinde De Zerbi'nin hücum seçenekleri açısından büyük bir kazanım.

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Hollanda millî takım oyuncusu, yaklaşan bu antrenmanları herhangi bir aksilik yaşamadan tamamlarsa başlangıçta öngörülen ocak sonundan çok daha önce resmî maçlara dönmesi oldukça gerçekçi görünüyor.