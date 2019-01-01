Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'ın telefonları kapalı

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Trabzonspor maçının ardından başkan Fikret Orman'ın telefonlarının bu aralar kapalı olduğunu söyledi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah beyazlıların 'a 4-1 kaybettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hiç beklemedikleri bir skorla karşılaştıklarını söyleyen Ürkmezgil, "Ligde kötü bir yerdeyiz. Kötü bir sıralama, bugün de maç çok kötüydü. Yani hiçbirimizin beklemediği bizlerin aslında bu hafta da çok motive olup da iyi bir netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Biz üzgünüz aslında, sizler de geldiğiniz için burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok” dedi.

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Maçın ardından Abdullah Avcı ile görüşmediklerini söyleyen Ahmet Ürkmezgil, "Yönetim kurulu olarak toplantı yapacağız. Hele şu olayı bir geceyi geçirelim ertesi günü görelim. Yönetimdeki başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Değerlendirmesini yapalım” dedi."

"Başkanın telefonları kapalı"

Bir muhabirin "Başkan Fikret Orman ile görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Ürkmezgil, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonları genelde şu aralar kapalı. Onun için ona da telefonla ulaşıp, bir şekilde ne yapacağız diyecek halimiz yoktur. Onun da mutlaka ruh hali benimkisi gibidir”