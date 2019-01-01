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Ahmet Taşyürek: Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan önemliymiş

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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, kulüp tarihine geçtiklerini vurguladı

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale yükselen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soyunma odasında üzücü bir haber aldıklarını aktaran Taşyürek, şunları söyledi:

"Benden önce burada çalışan İsmet Taşdemir hocamızın kaleci antrenörü  (Göksel Gencer) vefat etmiş. Ona ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu belli ve sıkıntıları var. Kupa tutunacak dallarıydı. 1-0'lık avantajımızı ortadan kaldırmak için bütün silahlarını kullanacaklarını biliyorduk. İstediklerimiz saha içinde oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik."

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Fenerbahçe'yi elemelerinin önemine dikkati çeken Taşyürek, "Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan da önemliymiş. 40 yıldan beri görüşmediğim dostlarım bile aradı. Çok önemliymiş. Fenerbahçe büyük bir camia. Onlara gönülden bir taraftarlığım da var. Onları en iyi yerlerde görmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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