Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testleri negatif sonuçlandı

Geçtiğimiz günlerde testi pozitif sonuçlanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yapılan yeni testlerin negatif olduğu açıklandı.

14 Mayıs tarihinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Siyah beyazlı kulüpten 22 Mayıs Cuma günü yapılan açıklamada Ahmet Nur Çebi'ye yapılan yeni testlerin sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan testin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız enfeksiyon ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir.



Yönetim Kurulu üyelerimize de ilgili tarihlerde yapılan tüm testler negatif sonuçlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Mackolik ailesi olarak Sayın Ahmet Nur Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.