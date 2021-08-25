Ahmet Nur Çebi’den ilginç öneri: İkinci yarılarda yabancı serbest olsun

Beşiktaş Başkanı, uzun süredir tartışmaların odağında olan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili sıra dışı bir fikir ortaya attı.

Mevcut kurala göre; Süper Lig takımları en fazla 14 yabancı oyuncuyu tescil ettirebiliyor ve bu oyunculardan sadece sekizini aynı anda sahada bulundurabiliyor.

Federasyon ile kulüpler arasında gerginliğe yol açan bu uygulama, sezonun başlamasıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı maçta yeni transferi Batshuayi’yi oyuna sürebilmek için bir değişiklik daha yapmak zorunda kalmıştı. Kenan Karaman’ın yerine Michy Batshuayi’yi oyuna alan teknik direktör Sergen Yalçın, yabancı sınırını aşmamak için Ghezzal-Gökhan Töre değişikliğine gitmeye mecbur kaldı.

Sergen Yalçın, maçın ardından bu konudaki rahatsızlığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Batshuayi'yi sokarken bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. Böyle bir yabancı kuralı dünyanın başka bir yerinde var mı bilmiyorum."

İlk yarı farklı, ikinci yarı farklı kural

TRT Spor canlı yayınına katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüplerin yabancı kuralıyla yaşadığı soruna ilginç bir çözüm önerisi getirdi.

“Oyun içinde 8+3 şeklindeki kuralının hocaları zorladığını, özellikle son Beşiktaş maçında ben de gözlemledim. Doğru bulmuyorum. Allah, teknik direktörlere yardım etsin. Buna karşıyız, değişmesi lazım."

“En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız.”

Çebi, transfer konusunda da merak edilen noktalara açıklık getirdi.

“En az bir, en fazla üç transfer daha yapmak istiyoruz. Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor.”

“Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda. O işleri görebilecek futbolcularımızın olduğunu düşünüyoruz.”

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