Ahmet Nur Çebi'den Guilherme açıklaması

Ahmet Nur Çebi, harcama limiti nedeniyle transfer yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Guilherme iddialarına yanıt veren Çebi, “Oyuncu ile görüşmemiz olmadı. Menajerler bu dönemde çok aktif oluyorlar. Kendileri gelip bu futbolcunun gelebileceğini söyledi. Şartlarını sorduk ancak pozitif bir cevap vermedik” diye konuştu.

Harcama limiti nedeniyle transfer yapamadıklarının altını çizen Çebi, “Taraftarımız merak ediyor. Gündem belli; sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. Beşiktaş'ın ceza alacağı bir işe girmek istemiyoruz çünkü biz buraya işleri toparlamaya geldik” dedi.

Haberin devamı aşağıda

Oyuncu satmayı düşünmediklerini de söyleyen Çebi,”Şu ana kadar futbolcularımızdan gitmek isteyen yok, teklif de gelmedi. Futbolcu satışı gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.

Önceki yönetimin Ajdin Hasic'le yaptığı protokolü de yorumlayan Çebi, "Hasic'in sözleşmesinin yapılmaması daha hayırlı olurdu ancak yapılmış. 100 bin euro maaş alan bir futbolcunun 2 milyon euro imza parası alması mantıklı değil. Bakacağız. Bir orta yol bulmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.