Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması: Beşiktaş bir handır, futbolcular ise yolcu

Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya yanaşmayan Dorukhan Toköz için başkan Ahmet Nur Çebi ısrarcı olmayacaklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün geleceğiyle ilgili kararın 24 yaşındaki oyuncuya ait olduğunu belirterek eski kalecileri Cenk Gönen'in ayrılığının ardından yaşadığı sürece dikkat çekti.

Beşiktaş'a 2018-19 sezonunun ardından Eskişehirspor'dan katılan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Ahmet Nur Çebi, Ajansspor' a yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile sözleşme yapmaya yanaşmayan Dorukhan'ın geleceği hakkında kesin konuştu.

Dorukhan'a tekliflerini yaptıklarını vurgulayan Çebi, "Bakın, Beşiktaş bir handır. Futbolcular ise yolcudur" dedi.

Ahmet Nur Çebi ne dedi?

"Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Bunu iyi düşünmek ve tartmak lazım."

"Uzun vadeli bakmak gerekir meselelere. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun."

"İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz."

Ahmet Nur Çebi eski kalecileri Cenk Gönen'in Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından iyi bir grafik çizemediğine dikkat çekti:

"O da Beşiktaş’ı bıraktı. Galatasaray'a gitti forma giyemedi. Yurt dışına da gitti ama oradan da doğru düzgün oynayamadan geri döndü. Dorukhan, geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sezon döndü ama hala da eski günlerine dönmüş görünmüyor."

Dorukhan Toköz Beşiktaş ile neden sözleşme imzalamak istemiyor?

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın primler dahil yıllık yaklaşık 10 milyon lira'lık teklifini kabul etmedi.

Kendisine 15 milyon lira teklif yapıldığını ileten Dorukhan, kulübüyle henüz sözleşme uzatmadı.

24 yaşındaki oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anıldı.

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Geçen sezon diz sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz bu sebeple sezonun büyük bir bölümünü forma giymeden geçirdi.

Bu sezon da Sergen Yalçın'ın listesindeki istikrarını koruyamayan orta saha oyuncusu Süper Lig'de 19 maçta görev alarak 3 asist kaydetti.

Beşiktaş, Dorukhan ile geçen sene de bir sözleşme krizi yaşamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 350 bin euro kazanan Dorukhan, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine 1.8 milyon euro yeni sözleşme teklif ettiğini söylemiş ve yeni yönetimden de bu maaşı istemişti. Fakat Çebi yönetimi bu isteği kabul etmemişti.