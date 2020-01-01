Ahmet Nur Çebi'den 'Bırakmam Seni' çağrısı

Ekonomik sıkıntıda olan Beşiktaş 'Bırakmam Seni' adı altında bir kampanya organize etti. Başkan Ahmet Nur Çebi kampanyanın detaylarını anlattı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında 'Bırakmam Seni' kampanyasını başlattı.

birakmamseni.org internet adresinden kredi kartı, eft, PTT ve sms ile kampanyaya katılım mümkün olabilecek.

Düzenlenen basın toplantısında Çebinin sözlelerinden satır başları şöyle;

Daha fazla takım

"Bu kampanyanın Beşiktaş'a çok desteği olacak. Milyonlarca taraftarımız bize destek verecek. Beşiktaş camiasının, taraftarımızın beni her sokakta gördüğünde ısrarla, "Bağış kampanyası istiyoruz, hakkımızdır bu" söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bu kampanyanın Beşiktaşımıza çok büyük desteği olacağına inanıyorum.

Beşiktaşımızın geleceğini inşa ederken, şeffaf bir sistem kurarken bu dönemde bağış kampanyasından gelecek destek önemli olacaktır. Beşiktaşımıza verecekleri her bir kuruşun yerinde harcanacağını, geleceği tesis etmek anlamında kullanılacağına söz veriyorum.

Beşiktaş taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Miktardan çok katılım sayısının artması moral verecektir bize. 1 kuruş veren de önemli bizim için. Aile ekonomisini sarsmayacak şekilde bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Her kuruşa dikkat edeceğiz. Beşiktaş taraftarının vereceği destekler kadar iş adamları ve iş kadınlarının da desteğine ihtiyacımız var. Bu isimleri Beşiktaş'ın şanlı şerefli sayfalarına yazacağız.

Bir davamız var. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu dava, Beşiktaş'ın bağımsızlığını koruma davasıdır. Davamızın en önemli parçası budur. Bu dava Beşiktaş'ı evrensel bir kulüp haline getirme davasıdır. Modern bir kulüp olmak zorundadır.

1 SMS, 20 lira. "Bırakmam Seni" diyerek gönderecekler. Bu kampanyada herkes bize Beşiktaş'ın yardım etme hakkımız var diyerek istedikleri kampanya."

Çebi, Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz'ın sorduğu, "Kampanya kapsamında elde edilecek olan gelir, yeni sezondaki sözleşme görüşmelerine yansıyacak mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi;

"Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı."