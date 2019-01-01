Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'ya: En fazla iki transfer yapabiliriz

Avcı'ya devre arasında bir-iki transfer yapabileceklerini bildiren başkan Çebi, önceliğinin futbolcu maaşlarını yatırmak olduğunu söyledi.

Akşam' da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları geçen hafta bir transfer görüşmesi yaptı.

Haberde Avcı'nın ocak ve haziran ayı olmak üzere hazırladığı iki farklı listeyi kendilerine sunduğu, bu listeye cevabın ise başkan Ahmet Nur Çebi'den geldiği belirtildi. Çebi'nin Avcı'ya; devre arasında en fazla iki oyuncu alabileceklerini, bunların da kiralık olmasını tercih ettiklerini söylediği iddia edildi.

Başkanın, kendi önceliğinin oyuncuların maaşlarını zamanında ödemek olduğunu bildirdiği de kaydedildi. Avcı ise bunun üzerine sadece kanat ve santrfor mevkilerine transfer istedi.