Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı açıklaması! "Onunla devam edeceğim"

Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın başkan adayları arasında bulunan Ahmet Nur Çebi, başkan seçilmesi durumunda, teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışmaya devam edeceğini belirtti:

"Ben göreve, kaybolmaya başlayan değerlerimizi korumak için gelmek istiyorum. Abdullah Avcı'nın kötü bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Göreve geldiğimde onunla çalışmaya devam etmek istiyorum."

"Hakkımı helal etmiyorum"

Çebi, Fikret Orman'ın açıklamalarına yanıt olarak, "Beni çok acıtan bir olay yaşadım, sabaha kadar gözümü kırpamadım. Şenol Güneş ile beraber çalışmamışım, Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu biz demeyi bilmeyen, bana ağabey diyen biri söylüyor. O kadar yıl ikinci başkan olarak çalışmış bir insan olarak bunların söylenmesi yanlıştır. Her zaman 'Ben, ben, ben' diyen bir insandan ne beklenebilir ki? Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Her zaman ben diyen, biz diyemeyen biriydi. Şaşırmıyorum. Adaylardan Serdal Adalı'nın da konuşmalarını maalesef duyuyorum. Beşiktaşımızı hırslarımızla yakmayacağız. Ben camiaya hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim, her zaman şeffaf olacağım" şeklinde konuştu.