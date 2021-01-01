Ahmet Nur Çebi: Taraftara saygılıyım ama bildiğimi okuyacağım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer stratejisini açıkladı.

Futboldan basketbola ve hayat hikayesine kadar birçok farklı konuda soruları yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa giden yolda Sergen Yalçın tercihinin önemine dikkat çeken Çebi, bunu geç kalınmış bir karar olarak değerlendirdi.

"Abdullah Avcı'nın ayrılışıyla 13'üncülükten 3'üncülüğe çıktık kısa sürede. Sergen Hoca'yı keşke bizden önce de keşfetselerdi."

"Sergen Yalçın keşke daha önce takımın başına getirilseydi. Beşiktaş daha çok yol almış olurdu. Neyse sağlık olsun. Bize kısmet oldu.''

Taraftara hoşgörü çağrısı

Ekonomik zorluklara dikkat çeken Çebi, Lig Radyo'ya verdiği demeçte transferde taraftar baskısıyla hareket etmeyeceği mesajını verdi.

"Taraftarı seviyorum, kıymetli ama baskı altında karar vermeyeceğim. Onu al, bunu gönder, bunu sağda oynat, bunu sola koy falan dinleyeceğim, saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü. Başka türlü şansım yok.

"2022/23'te 5 liralık takım yapacağız. Altyapıdan oyuncu getireceksin. Çarşıdan alamıyorsan tarladan yetiştireceksin ya da 10 lirayı 20 lira yapacaksın ama o da çok zor.

“Taraftardan rica ediyorum, bize güvensinler. Getirdiğinde maaşını ödeyemediğin futbolcu, 2 ay maaş ödeyemeyince yeni UEFA kuralı gereği boşa çıkıyor. Bonservis verdiysen gitti. Bu kulübün kapısı açık kalsın, bayrağı dalgalansın. Taraftarlar bize bu konuda hoşgörülü davransın."

'Küme düşerler' yorumu hırslandırdı

Sportif başarının önemini vurgulayan Çebi, basketbol şubesinin yakaladığı başarıya da değindi:

"Parayı biriktirip sportif başarı geride kalınca para da gelmez. İkisini dengeli götürmen gerekiyor. Sezon başında 'Bu takımdan bir şey olmaz, küme düşerler' deyince ben gaza geldim. Beni eleştirenler beni hırslandırdı. Kendimi verdim işe.

"Ben iyi basketbol oynardım. İyi oyun kurucuydum. Bakmayın boyuma posuma. Basketbol takımında başarı Ahmet Kandemir'dir. Sergen Hoca futbolda nasıl uçurduysa, basketbolda Ahmet Kandemir uçurdu.

"Alperen Şengün bir defa NBA'e gider. Ona engel olamıyoruz. Gidecekler ama gitsinler, bahtları açık olsun."

"Ali Koç'un baskısıyla Kulüpler Birliği başkanı oldum"

Beşiktaş Başkanı, Kulüpler Birliği'nin başına nasıl geçtiğini de anlattı:

"Ben bir defa Kulüpler Birliği'ne arkadaşlarımın baskıyla geldim. Sayın Sepil bırakmak istedi ama ricam için uzun bir süre erteledi. Ali Koç Beyefendi'nin baskısıyla Kulüpler Birliği başkanı oldum."

Çebi'nin başkanlığa uzanan hikayesi

"Ben 1959 Trabzon doğumluyum. 5 yaşında ayrılıp Karabük'e geldim. Babamız demir çelik yatırımı yaptı. İlkokul ortaokul lise eğitimini orada aldım. Sonra yurt dışı ve İstanbul'da eğitim aldım. Ağrı Eleşkirt'te yedek subaylık yaptım. Sonra evlendim.

"Ailemle huzur içinde yaşıyorum. Askerden dönüp Beşiktaş'a gelene kadar 30-35 sene iş hayatım var. Kardeşimle beraber ortaklaşa omuzladık iş yükünü.

"Beşiktaş'ın beni en çok etkileyen şeyi tarihi ve duruşudur. Önce zorla bize 'Beşiktaş forması giyeceksin' dediler ama ortaokul ve lisede Beşiktaşlılık duruşu ve tarihi beni çok etkiledi. Benim büyüdüğüm yer Üsküdar ve karşımda hep Beşiktaş'ı seyrettim.

"Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş'ta. Padişah oradan yönetmiş, Atatürk orada bulunmuş. Özel bir yer Beşiktaş."