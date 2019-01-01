Ahmet Nur Çebi: Takıma inancım tam, şampiyonluk istiyorum

Galatasaray'ı evinde mağlup eden Beşiktaş'ta çiçeği burnunda başkan Ahmet Nur Çebi, iddialı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan olarak çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.

Önceki günkü derbiyi yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte Vodafone Park’ta takip eden Çebi, ’ı 1-0’lık skorla devirmelerinin ardından oldukça keyifliydi. Mücadele sonrasında Fanatik' e açıklamalarda bulunan Çebi, bu galibiyetle birlikte çıkışa geçtiklerini söyledi.

Çebi, “Beşiktaş, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bunu Abdullah Hoca ve oyunculara da söyledim. Takımıma inancım tam. Şampiyonluk istiyorum, bekliyorum. Camia önce idari olarak sonra sportif olarak bütünleşti. Hep beraber yola çıktık. Yolumuz da öyle kolay değil. Ama sonunda aydınlık, güzel ve mutlu günlere el ele ulaşacağız” ifadelerini kullandı.