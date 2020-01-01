Ahmet Nur Çebi: Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı

Sezonun değerlendirmesini yapan Ahmet Nur Çebi, ligi ikinci bitiren Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın 'un hakkı olduğunu belirtirken CAS'tan iyi bir sonuçla dönmelerini umut ettiğini açıkladı.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'a konuşan Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden satır başları şöyle;

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"Sergen Yalçın ne kadar süre isterse o süreyi ona her zaman verir"

" maçından sonra Sergen hoca çok güzel bir durum değerlendirmesi yaptı. Ne dediyse tüm sözlerinin altına imzamı atarım. Kendisiyle çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sergen Yalçın ile anlaşarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha gördük. Böyle bir sezonda takımı son haftaya kadar bu şekilde motive etmek hiç kolay değil. Sözleşme konusuyla ilgili sorular hep geliyor. Hocamızla bir sene daha sözleşmemiz var ama Sergen Yalçın ne kadar süre isterse bu yönetim bu camia o süreyi ona her zaman verir. Ben bu sezon yaptıklarından dolayı Sergen Yalçın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisinden çok memnunuz.”

"Şampiyon olabilirdik"

"Bu sezon çok kritik puanlar kaybettik. Kaybetmememiz gereken maçlarda bu puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydık biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da kolay değil. Böyle bir ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Daha fazla takım

"Sezon bitti ve biz 3. olduk. Bundan sonra üstümüze düşen ’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek. Ülkemize puanlar getirmek istiyoruz. UEFA ’ndeyiz. Şampiyonlar Ligi ihtimali de var ama maçtan sonra Sergen Hocam çok güzel söyledi. Orası Trabzonspor’un hakkı. İnşallah cezaları kalkar ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler."

"Avrupa’ya gidebilmemiz için 100 milyon TL lazım"

"Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Önümüzde sayılı günler kaldı. Avrupa’ya gidebilmemiz için 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak bulmamız lazım. Kolay değil ama lisansı almak bizim görevimiz. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz. Maalesef geçmişten gelen sıkıntıları çözmek ve bonservis bedelleri başta olmak üzere bu borçları kapatmak zorundayız. Pandemi döneminde kulüpler birçok gelirden uzak kaldı. Ama ne yapıp edip Avrupa’ya gitmek için gerekli ödemeleri yapmak bizim görevimiz."