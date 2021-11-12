Geride bıraktığımız yaz transfer döneminin sonunda Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i bir yıllığına kiralamıştı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yıldız oyuncunun bonservisini almak için uğraşacaklarını açıklarken ancak bunun kolay olmayacağının altınız çizdi.

Neler söylendi?

Edirne'de bir özel okulun düzenlediği konferansa katılan ve öğrencilerle buluşan Çebi, Pjanic'in bonservisine dair bir soru gelmesi üzerine şöyle yanıt verdi:

"Pjanic'in dünya çapında bir marka, bonservisini almayı arzu ederiz ama bu durum şartlara bağlı."

"Hiçbir zaman boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız, boyumuzun içinde kalırsa inşallah."

Miralem Pjanic, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalacak mı? 🤔 pic.twitter.com/GkFzTK1Rez — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 12, 2021

Batshuayi ve Pjanic'e destek

Ayrıca Çebi, yıldız ikilinin performansının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Batshuayi ve Pjanic'in ikisi de dünya çapında, önemli futbolcular. Ama yaşanan sakatlıklardan ötürü tam konsantre olamadıklarını düşünüyoruz."

"İnşallah bundan sonra olur çünkü hedef rakiplerimizi yenmek. İki oyuncumuza da çok güveniyorum."

Pjanic'in Beşiktaş kariyeri

Boşnak yıldız, 2021-22 sezonunda siyah-beyazlı formayı tüm kulvarlarda sekiz maçta terletti.

Pjanic, bu karşılaşmalarda dört asistlik bir katkı vermeyi başardı.

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