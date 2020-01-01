Ahmet Nur Çebi: Pahalı ve yaşlı futbolcu transferi yapılmayacak

Popülist transfer sezonları olmayacağını belirten Beşiktaş Başkanı, Sergen Yalçın'la öze dönüş harekatı başlattıklarını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligin kalan haftalarının seyircili olması gerektiğini belirtirken önümüzdeki sezon kuracakları kadro hakkında ipuçları verdi.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuşan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"Taraftar yoksa lig oynanmamalı"

"Lig mümkünse mayısta oynanmalı ve taraftarla oynanmalı. Taraftar yoksa tehlike devam ediyor demektir. O zaman da hiç oynanmamalı çünkü toplumun sağlığı her şeyden önemlidir. Avrupa kupalarına katılacak takımlar meselesine gelince... Sadece bizim ligimizde değil Avrupa’daki her ligde bu durum söz konusu. UEFA tüm ligler için standartını belirleyecektir. Daha önce de ifade ettiğim üzere UEFA teamülleri gereği son 5 yılın başarı ortalamasına bakılarak ülkeyi temsil edecek takımlar belirlenebilir. UEFA’nın bu kulüplere vereceği Avrupa kupalarına katılım ücretleri de eşit bir şekilde diğer kulüplere dağıtılabilir."

"Sergen Yalçın'la öze dönüş hareketi başlattık"

"Transfer için öncelik özkaynaklarımıza yani altyapıya başvuracağız, eksik kalanları da dışarıdan bulacağız. Bildiğiniz üzere Sergen Yalçın hocamızı takımın başına getirerek bir öze dönüş hareketi başlattık. Artık popülist politikalar olmayacak. Pahalı ve yaşlı futbolcu transferi kesinlikle yapılmayacak. Beşiktaş için gelecekte değer ifade etmeyecek transferler olmayacak. Ancak bir iki tecrübeli ve ahlaklı futbolcunun, gençlere örnek olması açısından kadroda bulunmasında büyük fayda olacağına düşünüyorum. Ancak onların da yaşı, ücreti ve sayısı abartılı olmayacak."

"VAR odasında yabancı hakem olmalı"

"Hakemlerden her kulüp şikayetçi. Aslında bu da çok garip... Herkes ‘Hakkımız yendi’ diyor! Hakemler arasında ahbap-çavuş ilişkisi var. Ağabey-kardeş gibiler. VAR odasında genç bir hakem var; nasıl çağıracak sahadaki ağabeyini? Ben, bu nedenle VAR odalarında yabancı hakemler görev yapmalı. Yurt dışından getirilebilir bunlar."