Ahmet Nur Çebi: Kimi nerede, nasıl çalıştıracağımı en iyi bilecek olan benim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mesut Urgancılar'ın, Sergen Yalçın'ı takımın başında istemediğine yönelik iddiaları yanıtlandırdı.

Süper Lig'in şampiyon ekibi Beşiktaş gelecek sezon için kadro planlamasına başladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Vincent Aboubakar'ın geleceğini şekillendirmeye başladıklarını söylüyor.

Transfer konusunda acele etmeyeceklerini söyleyen siyah-beyazlılar'ın başkanı, Abdullah Avcı konusunda ise anlaşa sağlanamazsa mahkemenin uzun yıllar devam edeceğini belirtiyor.

"Kimi nerede, nasıl çalıştıracağımı en iyi bilecek olan benim." diyen Ahmet Nur Çebi iddialı konuşuyor.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ahmet Nur Çebi, Ersin ve Rıdvan'ı önemli rakamlar yakaladıkları zaman satacaklarını vurguluyor.

"Ersin'e, Rıdvan'a hepsine çok teklif geliyor. Bunlar da bizi gururlandırıyor.

Bu çocuklara talep var. Yalnız bu çocuklarla biraz daha devam etmeyi ben tercih ediyorum, şahsen benim tercihim bu.

Ama çok önemli rakamlar yakaladığımız zaman da Beşiktaş'ın menfaati için gitmelerine müsaade edebiliriz ama şu anda kafamdaki tablo kalmaları."

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar’ın, Sergen Yalçın’ı takımın başında istemediğine yönelik çıkan haberlere de açıklık getiriyor:

"Kimin nerede, ne kadar faydalı olacağını benden daha iyi şu anda kimse bilemez. Onun için taraftardan, sosyal medyada yazan, çizenlerden rica ediyorum. Onu oraya koyun, bu burada kalsın gibi söylemlerle lütfen gelmesinler. Kendilerini de yormasınlar."

"Mesut Urgancılar benim genel sekreterim. Geldiği günden beri kulübün her türlü hizmetine koşmuş, genel sekreterlik vazifelerini dört dörtlük yapmaya çalışmış bir yöneticim. Benim için çok da değerli."

"Ben net bir şekilde söylüyorum; bizim yönetim kurulumuz da hocanın gelmesine muhalif olan hiç kimse yoktu. Hepsi de destek oldular ve zaten karşılığını da hocamızdan aldık, gördük. Yöneticilerimizden Mesut Urgancılar, net bir şekilde söyleyebilirim ki benim sportif danışmanım. İbrahim Altınsay’la beraber Sergen hocayı gündemimize getiren Mesut Urgancılar'dır."

Çebi, Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'ın geleceği ile ilgili görüşmelere başladıklarını söylüyor.

"Hepsiyle ilgili biz görüşmelerimize bu pazartesi gününden itibaren yeni başladık.

Çünkü herkesin bir dinlenmeye, nefes almaya ihtiyacı vardı. Herkes ülkelerine gitti ve bu çocuklarımızın bir de şu anda öyle veya böyle kendi ülkelerinde milli takımların içerisinde vazifeleri var, yerine getirmeleri gereken görevleri var. Çok da kafalarının karışmaması lazım.

Acelemiz yok, önümüzde kampa kadar 1 aylık bir süre var. Sakin ve sessiz yapılabilecek her transfer bir de popülist davranmıyorsanız, iyi de araştırmışsanız sağlıklı sonuçlara sebebiyet verecektir."

Beşiktaş başkanı, Abdullah Avcı ile yaşadıkları anlaşmazlığa da şu sözlerle değiniyor:

"Unutuluyor, biz hocamızla konuştuğumuzda anlaşalım hocam madem dediğimizde, yani gitmeyi bile düşündüğünü ifade etmemesine rağmen çok da buraya katkı veremeyeceğini ifade edecek kadar dürüst olan Abdullah Avcı'nın bana verdiği ifade şuydu; ‘Başkanım ben para konuşmam. Zaten kontratımda yazıyor. Ben de iyi bir hocayım Türkiye'de. Birkaç ay sonra muhakkak iş bulacağım. Dolayısıyla iş bulunana kadarki ücretimi almam, kontratta yazıyor. Böyle yapalım’ dedi.

Ben de o şekilde buna tamam dedim ama bugün 12 milyon TL maaştan, 6 milyon TL'ye Trabzon’da hocalık yapıyorsanız o zaman bir şey sorgulanır. Ya 12 milyon yanlıştı ya da orada aldığınız 6 milyon yanlış. Hangisi doğru?

Evet mahkemede bunlara bakmayabilirler. Kağıt üzerinde yazılan kontratlar önemlidir ama insanların beyinleri bu soruyu sorar. Ben de diyorum ki hocamız her ne kadar bunu kazanmış dahi olsa, ben inanıyorum ki bu camialar yarın birbirleriyle, hocalarıyla kucaklaşabilirler.

Dolayısıyla hocamızın bu konuda halen daha fedakarlık yapma ümidi bende var. Çünkü kendisinden ben o vicdanı ve adaleti gözlerinde gördüm. Ama belki hukuki mücadele vermiştir. Belki avukatı o şekilde getirmiştir.

Ancak şunu söylemek istiyorum ki eğer herhangi bir şekilde uzlaşamazsak, ben yine uzlaşma taraftarıyım. Uzlaşamazsak mahkeme uzun yıllar devam edecek."

"Kimi nerede, nasıl çalıştıracağımı en iyi bilecek olan benim. Bunu da ispatladım, bana güvensinler, kafalarını karıştırmasınlar. Bizlerin de kafalarını karıştırıp, bize de baskı altında bizi hissettirtmesinler."

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