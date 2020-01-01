Ahmet Nur Çebi karantinadan çıktı, takımı ziyaret etti

14 günlük karantina süreci biten Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi.

Hastalığını tamamen atlatan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 14 günlük karantina sürecini tamamladıktan sonra bugün siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Çebi, buluşmada siyah-beyazlılara yeniden başlayacak Süper Lig öncesi başarı diledi.

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Öte yandan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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