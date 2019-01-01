Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir araya geldi

Görevine başlayan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.

Haberin devamı aşağıda

Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.

"Abdullah Avcı Türk futbolunun değeridir"

Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı bir açıklamada Abdullah Avcı'ya güvendiğini ve Ocak ayına kadar kesinlikle kendisiyle yola devam edeceklerini belirtmişti:

"Ben hocamızı başarılı olarak görüyorum. Şu anda başarabileceğine inancım var. Ocak ayına kadar zaten hiç tartışmasız devam etmek istiyorum. Hocamın o tarihe kadar başarabileceğine hiç şüphem yok. Bir sorun olursa hocam gereğini yapabilecek değerde ve kalitede biri. Türk futbolunun değeridir. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır."