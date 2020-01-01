Ahmet Nur Çebi: "Hocamızın istemediği bir oyuncu almadık"

Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken, forvet hattı için Cenk Tosun ile ilgilendiklerini belirtti...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, verdiği özel röportajda gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmak gibi bir düşünceleri olmadığını vurgularken, "Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla. Tedirgin oluyorum, ama neden daha iyi olamıyoruz diye tedirgin oluyorum." dedi.

"Hocamızın istemediği bir oyuncu almadık"

Çebi, sezon öncesi yapılan transferlerle ilgili gelen soruya ise şöyle yanıt verdi: "Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz ama istemediği, işime yaramaz dediği bir futbolcu alamadık. Beşiktaş'ın bütçesiyle hareket ederek, beraberce transfer yaptık. O onun transferi, bu bunun transferi, o yaptı, ben yapmadım hoca yaptı gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum. Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez misiniz Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var."

"Cenk Tosun istediğimiz bir futbolcu"

Ahmet Nur Çebi, ara transfer dönemiyle ilgili ise, "Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda kadromuza katmayı planlıyoruz. Cenk Tosun isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğimiz bir futbolcudur." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da belirten Çebi, şöyle devam etti: "Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Benim hedefim bu. Hocamın da hedefi bu. Futbolcuların da hedefi bu. Bizim hedeften şaşmamızı gerektiren, 1-2 mağlubiyet söz konusu olamaz."