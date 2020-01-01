Ahmet Nur Çebi: Herkes gider Beşiktaş kalır

Maaş indirimi için futbolcularla görüşen Ahmet Nur Çebi, ortak bir noktada buluşacaklarına inandığını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpleri zor günler bekliyor. Tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak krize girerken Avrupa'nın birçok dev takımında oyuncular maaşlarında indirime gitti.

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'a konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kadrodaki tüm oyunculardan yıllık ücretlerinde indirim istediklerini aktardı.

Çebi, henüz geri dönüş almadıklarını belirtirken, "Salgın nedeniyle futbolda yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda yerli ve yabancı oyuncularımızla görüştük. Henüz istediğimiz bir geri dönüş olmadı. Ancak ben futbolcuların bu yaşanan süreci anlayışla karşılayarak bizimle ortak noktada buluşacaklarına inanıyorum" dedi.

Daha fazla takım

"Beşiktaş hep var olacaktır"

Birlikte hareket ederek krizden çıkabileceklerin altını çizen Başkan Çebi şöyle devam etti;

"Taraftarımız da mutlaka bu süreçte Beşiktaş’ı yalnız bırakmayacaktır. Kimi zaman video konferans ile kimi zaman da sosyal mesafeyi koruyarak tesislerde bir araya gelip, sorunlarımızı masaya yatırıyoruz. Biz şahıslardan çok Beşiktaş için çalışmaya gayret ediyoruz. Herkes gider ama Beşiktaş hep var olacaktır. Futboldaki bu çıkmazı, UEFA ve FIFA’nın tavsiyelerini de dikkate alarak kendi içimizde çözüme kavuşturacağız."

Talisca gündemde yok

Anderson Talisca hakkında çıkan transfer dedikodularını da cevaplayan Çebi, eski yıldızlarının transfer gündemlerinde yer almadığına vurgu yaparken "Talisca bizim ilgilendiğimiz bir isim değildi. Hep dışarıdan gündemimize sokulmaya çalışıldı. Maddi tablo ortada, böylesine bir transfere girecek lüksümüz yok. Transferde daha akılcı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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