Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun gündemimizde ama..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın ibra edilmemesini yorumlarken, kulübün mali durumu ve transfer çalışmaları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle...

"Fikret Orman'ın ibra edilmemesi normal"

"Beşiktaş 116 yıllık tarihi olan bir kulüp. Ayakta kalması, sağlıklı devam etmesi çok önemli. Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir şirketin, sonraki sene 7 milyon TL zarar edince ibra edilmemesi gerektiğini zaten biliyoruz. Bir yeri yönetirken basiretli olmalısınız. Ayrıca bu karar oybirliği ile alındı. Biz bir camiayı, onların talepleri doğrultusunda yönetiyoruz. İbra edilmeme konusunda baskı ve talep olduğunu da belirtmek istiyorum. İbra edilmeyen tarihlere baktığımız zaman, o dönem yapılan transferlerde yönetim kurulu kararları olmadığını gördük. Tamamen Beşiktaş Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan kararlar alınmış ve bu imzaları başkan Fikret Orman atmış. Bu durumu çıkıp kendisi açıklamalıdır. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir ama soru işaretlerini cevaplamak zorundadır."

"Biz kendimizi feda etmeye geldik"

"Kuvvet ayrılığı ile konuyu yönetmek faydalıdır. Muhalefet olmalı, direnç gösteren kişier olmalı. Ben hem Beşiktaş Kulübü'nün başında olacağım, hem de Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin başında olacağım ve kendim çalıp kendim oynayacağım. Bu bana doğru gelmiyor. Ben de hesap vermeliyim. Biz koltuk sevdası için gelmedik, yanlışların önüne geçmek için bunu yaptık. Başkan olarak tüm borçlardan sorumluyum. Biz kendimizi feda etmeye geldik, sabır istiyoruz. Sabır gösterildiği takdirde çok güzel bir Beşiktaş'ı ortaya çıkaracağız."

"TFF başvurumuzu kabul ederse..."

"Transfer limiti itirazımız için Tahkim Kurulu itiraz kararımız elimizden alınmamalı. TFF Yönetim Kurulu'nun bize vereceği cevaba göre Tahkim Kurulu'na gideceğiz. TFF'nin limitleri aşan takımlara vereceği cezaları herkes biliyor. Bunlar ağır cezalar ve Beşiktaş'ı böyle bir kumar içine sokmam. 350 milyon TL borç yazılmasaydı, biz şu an 2 transfer yapmıştık. Izdırap çekiyoruz ve bunun için bile gerekli kişilerin gelip, hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer TFF, faiz indiriminden doğan %15 hakkı kullanmamıza onay verirse, 25-30 milyon TL transfer harcaması yapabileceğiz. Bu durumda 2 transferi gerçekleştiririz. 15'inde TFF Yönetim Kurulu toplantısı var. Bir karar vereceklerdir. Transfer dönemi 31'inde kapanıyor. Eğer 31'inde haber verirlerse bu bize barikat çekmek olur, bunu yaparlarsa art niyet ararım."

"Cenk Tosun gündemimize geldi"

"Cenk Tosun gündeme geldi. Beşiktaş'ın sevdiği bir futbolcudur. Kulübe ciddi rakamlar da kazandırmıştır. Onun satışında da ben vardım ve satışını planladım. TFF ağır hareket ediyor, belki haklı gerekçeleri vardır ama TFF'den cevap alamadan Cenk Tosun'a cevap veremeyiz. Eğer TFF'den cevap gelene kadar bir yerle anlaşırsa da çok üzülürüz. Abdullah Avcı ile görüştük, 1-2 transfere ihtiyacımız var ama Beşiktaş'ın durumunu hocamız da biliyor ve bunu kabul ediyor. Her şeye rağmen 1-2 transfer istiyoruz ve takımdan ayrılacak olan da yok."