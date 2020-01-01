Ahmet Nur Çebi: Bütçemiz bir önceki sezonun yarısı kadar olacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon kulübün benimseyeceği transfer politikası hakkında bilgiler verdi.

Beşiktaş, kulübün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan "Bırakmam Seni" adlı bağış kampanyasını başlattı.

Kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, hem kampanya hakkında hem de Beşiktaş'la ilgili merak edilen soruları katıldığı özel röportajda yanıtladı.

Çebi'nin beIN Sports'a yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"Transfer bütçemiz geçen sezonun yarısı kadar olacak"

Kampanyadan gelecek paraları 'öze dönüş' için kullanmayı planlıyoruz. Öze dönüş demek yeni transferler yapmak demek değildir. Kulübün şu anki halinin en büyük sebebi yapılan yanlış transferlerdir. Beşiktaş'ın gelir-giderlerine uygun her oyuncuyu kovalayacağız. Bu, bizim işimiz. İyisini, gencini kovalayacağız. Ancak ileride bir bedelle satabileceğimiz oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Bunun için de emek harcamamız gerekiyor. Bir önceki sezonun yarısı kadar bütçe yapmayı hedefliyoruz. Orta sahada Fatih var, Sivas'ta iyi top oynadı, geri alacağız onu. Elneny gidebilir, kalabilir. Temmuz sonuna kadar kim gidecek, kim kalacak diye konuşmak istemedik. Bu durumun bizi etkilediğini söyledik oyuncularımıza. Caner kalırsa, ikinci adama gerek yok, Rıdvan'la oynarsınız. Mevcut olan arkadaşlarımız var kontratları biten. Birçoğuyla anlaşmak istiyoruz. Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız.

"SMS rekoru kıracağız"

Bu kampanya, göreve geldiğimizden beri planlarımız içinde olan bir çalışmaydı. 19.03'te planlamıştık bunu ama maalesef biliyorsunuz salgın nedeniyle yapamadık. 2.5-3 ay gibi bir gecikmeyle, dün başlamış olduk. Hayırlısı olsun. Taraftarımıza, Beşiktaş camiasına güveniyoruz. Gerekli desteği vereceğine adımız gibi eminiz. Dün de çok iyi gitmiş. Yaklaşık 160 bin mesaj gelmiş. Burada desibel rekoru kırdık, inşallah bugün de SMS rekoru kıracağız. İhtimal değil, lılar kesin halledeceklerdir. Tamamen SMS'e yoğunlaşmış bir kampanya gözüküyor. Bu, doğru değil. Buradan bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum; havale gibi farklı yollarla da kampanyaya destekte bulunabilirsiniz.

"Birinci hedefimiz kulübü bağımsız hale getirmek"

En önemli şey, bağımsız olmaktır. UEFA'ya, bankaya bağımlı olmak, bunlar hoş şeyler değil. Bu kulübü bağımsız hale getirmek, birinci hedefimiz. Şeffaf, hesap sorulan, hesap soran, hesap sorulmasını kabul edecek, hesap sorulduğunda da tavır koymayacak bir yönetim olacak. Bu kampanyayı, dirilişimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz. Bu kampanyanın bizim için başka anlamı da var. Sadece parasal anlamda; o, bu gelecek değil. Birlik beraberliğimizi göstermek istiyoruz.