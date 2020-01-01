Ahmet Nur Çebi: Bu borcu ödemeye ne benim ne de başkasının gücü yeter

Gündemi değerlendiren Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını nedeniyle kulüpteki ekonomik durumun daha da kötüye gideceğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sorunlarından takımda alınan kararlara kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

TRT Spor' a konuşan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar detaylar şu şekilde:

"Bu küresel bir kriz. Kitlesel hareketler, ortak kararlar gerekiyor. Bizim kasamıza gelen beş kuruş yoktu zaten. Bankalardan aldığımız krediler var. Bütün paralarınız oraya gidiyor. Size harcamanız gereken hiçbir şey bırakılmamış. Geçen ağustos'ta yapılan bir sözleşme bu. Böyle bir anlaşmayı imzalayamazsınız. Bütün gelirleriniz bankaya gidecek. Faizler bile sizin gelirleriniz tarafından karşılanmıyor."

Daha fazla takım

"Borcu ödeyemiyorum!"

"Biz birlik olamazsak başarılı olamayız. Bakıyorum, 'Güçlü başkan, paran varsa öde' diyorlar. Yahu ödeyemiyorum! Bu borcu ödemeye ne benim ne de bir başkasının gücü yeter. Bu ancak bir sistem içerisinde yapılır."

"Kulüpler yoksa futbolcular da olmayacaklardır. Fedakârlık yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bazı futbolcularımızla henüz yol alamadık. Bazı futbolcularımız da iyi yaklaşıyorlar. Hepsi benim çocuklarım. İsim veremem. Görüşme hâlinde olduğumuz oyuncular var. İnanıyorum ki onlar da gereken müsamahayı gösterecekler."

"Senede 450 - 500 milyon lira faiz ödüyoruz"

"Vazgeçen sponsorlarımız var. Ama bitmiş bir şey. Sponsorlarımız da bu krizden anormal derecede etkilendi. Taraftarsız oynama söz konusu. Bu da büyük gelir kaybı. Önümüzdeki sene yüzde 50 kayıp bekliyorum. 3 milyara yakın borcumuz var. 450 - 500 milyon lira faiz ödüyoruz senede."

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"Ligler tescil edilseydi şampiyon olan takım gölgede kalacaktı. Ben bu sezon oynanmamış kabul edilsin dedim. Trabzonsporlular beni yanlış anladı."

"Biz artık öze dönmek zorundayız. Daha genç bir kadro ortaya çıkarmak zorundayız. Yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen transferler yapmamamız gerektiği konusunda hemfikiriz."

"Karius burada kalırsa, gitmekten vazgeçmemişse onun kararını hoca verebilir. Hocamızla da konuştuk; son sekiz haftada yeni futbolcuları oynatacağını söyledi. Genel anlamda. Karius fesih yapıp gidene kadar bizim oyuncumuzdur. Karar onundur. Karius'un kontratı mayıs sonu bitiyor. Gitmek istiyorsa gidebilir."