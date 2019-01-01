Ahmet Nur Çebi: Avrupa kupalarına gidemeyebiliriz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün içinde bulunduğu mali durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı ekibin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'nda yayınlanan Taraftarın Radyosu programına konuk oldu.

Çebi'nin açıklamalarından dikkat çeken detaylar şu şekilde:

"Avrupa kupalarına gidemeyebiliriz"

Sorunlar çok büyük. Beşiktaş camiası yanımızda olmayı bırakırsa dizlerimin üzerine çökerim. Gerilmemek elde değil. 2 ay sonrası düşünmek beni tedirgin ediyor. Kasaya 1 kuruş para girmiyor. Yeni bir finans düzeni bulmaya çalışıyoruz. Avrupa kupalarına katılamayabiliriz. Herkes buna hazır olmalı.

"TFF bu bütçe ile transfer yapamazsınız diyor"

Forvet ve orta saha olmak üzere iki transfere ihtiyacımız var. TFF'nin şu an bize transfer yapmaya müsade etmediğini ilk ben açıklayayım. Elinizdeki oyuncuları göndermeden bu bütçe ile transfer yapamazsınız diyor. Talisca ve Cenk defterleri kapandı.

"Yöneticisi, çalışanı hepsi kaçmış"

Kulübü yönetmeye gittiğimizde önemli çalışanların ayrıldığını ve tazminarlarını aldıklarını gördük. Kendimizi kötü hissettik. Ceketini alan gitmiş. Yöneticisi, çalışanı hepsi kaçmış.