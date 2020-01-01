Ahmet Nur Çebi: Atiba, Caner ve Gökhan'ın takımda kalmasını istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile yola devam etmek istediklerini söyledi.

Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik durumu, ligin geri kalanı ve kadrodaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Atiba, Caner ve Gökhan'ın takımda kalmasını istiyoruz"

Atiba'nın kalmasını istiyoruz. Hoca da kalmasını istiyor. Kendi de kalmak istiyor. Anlaşmak çok daha kolay olacaktır. Bana, Atiba her sene devam edecekmiş gibi geliyor. Caner ve Gökhan'la da devam etmek istediğimizi söyledik ama cevap beklemedik. Cevabı Temmuz ayında, lig bitince almak istiyoruz. Biz 8 hafta için çok iddialıyız. Biz 8 maçı da kazanacağız. Çıkıp oynayacağız ve kazanacağız tüm maçları. Bizim hedefimiz şampiyon olmak, ikinci olmak.

"Karius'un gidişi hiç doğru olmadı"

Tabii ki gidenler olacak. Sözleşmeleri bitenler var. Sözleşme uzatmak isteyeceklerimiz olacak. Karius'un gidişi hiç doğru olmadı. Yakışmadı. Gidecekler de olacaktır ancak Karius gibi bir süreci kimseyle yaşamadık. 3 milyon euro, 5 milyon euro, 6 milyon euro dönemi bitti artık. Yaş skalamız da olacak. Gençlere yöneleceğiz. Rıdvan'ın, Erdoğan'ın oynayacağını düşünüyorum. Fatih Aksoy geri dönecek. İki tane genç kalecimiz Ersin ve Utku var. Biz herkese şans vereceğiz. Ben Sergen hocayı da şans olarak görüyorum. Kendisiyle anlaştığımızda, "Altyapıya da önem veriyoruz" demesi beni oldukça mutlu etmişti.

"Bu kampanya tamamen gönül işi"

Artık ben gelecek yönetimlerin, geçmiş yönetimleri incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kulüpler hataları kaldıracak durumda değiller. 1 hafta 10 gün boyunca televizyonlarda program yapacağız ve kampanyamızı anlatacağız. Bizim için 1 kuruş da, 1000 kuruş da çok önemli. Şunu söylemek isterim ki, tişörtlerimiz hakkında çok fazla soru geliyor. Bir satış yapmak kaydıyla, bu kampanyayı yapmıyoruz. Tamamen gönül işi dedik. Bu kampanyayı benden taraftar istedi, camia 'yap' dedi. 'Bırakmam Seni' kampanyasının 10-15 günde istediğimiz katılıma ulaşacağını düşünüyorum.