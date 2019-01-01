Ahmet Nur Çebi: Adaletin peşindeyiz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem kararlarını düzenlediği basın toplantısında çok sert sözlerle eleştirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederek başlayan Çebi, "Sayın Ali Koç ve yönetimine, beni ve yönetimimi ağırladıkları için teşekkür ederiz ancak maç öncesi çalınan şarkılarla ve yapılan anonslarla Fenerbahçe taraftarının galeyana getirilmesi manidardır." dedi.

Hakem adaleti istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı:

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"Beşiktaş'ın lehine dahi verilse, yanlış kararları kabul etmemiz söz konusu değildir. Bedeli ne olursa olsun bu düşüncelerden vazgeçmeyeceğiz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Asla ayrıcalık istemedik, adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Adil bir futbol için savaşmaya devam edeceğiz."

Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısından öne çıkan sözler şunlar:

"Benden uzak dursunlar"

" 'de futbol düzeninin böyle sürmesini isteyenler bizden uzak dursun. Dün akşamki rezaleti hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaletin tekrar yaşanacağını iyi biliyoruz. Unutmayacağız."

"Hakem bizi mağdur edemez"

"Hakemler, futbolu yönetenler, adil davranmak zorundadır. Benim takımım iyi performans göstermemiş olabilir, size ne? Hakem gelip bizi mağdur edemez. Çünkü maçın hakemi, TFF kurulları dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke, rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin."

"Adaletin peşindeyiz"

"Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar. Türk futbolu için adaletin peşindeyiz. VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Teniste voleybolda olduğu gibi teknik kadro VAR'a müracaatta bulunabilmeli. VAR kayıtları açıklanmalı."